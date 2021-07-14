Общество

Как пережить жару?

Пить, чтобы жить

Медики подчеркивают: в жару очень важно много пить, чтобы постоянно восполнять потерю жидкости. Ведь обезвоживание приводит к серьезным проблемам со здоровьем: сгущению крови, проблемам сердечно-сосудистой системы, слабости и даже к потере сознания. А для детей и пожилых людей и вовсе может стать смертельной.

– Кажется, что в жару масса вариантов того, как утолить жажду. На самом деле многие “прохладительные” и “освежающие” напитки еще сильнее обезвоживают, – отмечает врач-интерн санитарно-эпидемиологического отдела ГУ “Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска” Мария Лапатик. – В жару лучше всего выбирать простую воду. Организм не тратит время на ее очистку и переработку, а сразу отправляет “в дело”.

Выбирая воду, стоит убедиться в отсутствии осадка на донышке бутылки. Прозрачность в данном случае говорит о высоком качестве.

– Самые востребованные в жару напитки – газированные – жажду утоляют плохо. В них много сахара: например, в коле – пять кусков на стакан. А ведь сахар при попадании в организм сгущает кровь. К тому же во всех сладких газировках очень много кофеина, который способствует вымыванию жидкости из организма. А значит, жажда от них только увеличивается, – подчеркивает Мария Лапатик.

Эксперт не рекомендует пить в жару алкоголь, который выводит жидкость из организма, а также чай и кофе:

– Они содержат кофеин. Это вещество блокирует действие диуретического гормона, который отвечает за удержание жидкости в организме, и потому эти напитки действуют как мочегонное, приводя к обезвоживанию. Кроме того, из организма выводятся соли и электролиты. Их потеря может привести к ухудшению самочувствия, слабости и даже тепловому удару. Но если вам очень хочется чашечку чая или кофе, после этого обязательно выпейте две чашки простой воды. Тогда баланс жидкости в вашем организме сохранится.

Всегда готовь

В жару мы все также рискуем своими желудками: пищевые отравления в такое время очень актуальны. Для размножения микроорганизмов вроде золотистого стафилококка и кишечной палочки теплая погода – самая благоприятная.

– Опасны блюда, которые не проходят достаточной термической обработки (сырые или полусырые), а также продукты, длительно хранящиеся в холодильнике или при комнатной температуре, – отмечает врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков санитарно-эпидемиологического отдела ГУ “Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска” Елизавета Мороз. – Чаще всего отравления вызывают молочные и кисломолочные продукты, торты и пирожные с кремом, глазированные сырки, мягкий сыр, вареная колбаса, паштеты, яйца, домашний майонез, заправленные салаты.

Первые признаки отравления проявляются через 4-6 часов после проникновения в пищеварительный тракт патогенных возбудителей. Хотя иногда симптомы интоксикации проявляются уже через 30 минут, а в некоторых случаях болезнь развивается только через сутки. Основные из них – тошнота, слабость, рвота, диарея, повышение температуры и боли в животе. Реже – озноб, тахикардия, понижение артериального давления.

– В жару рекомендуем избегать покупки продуктов в деформированной таре, разрезанных фруктов, так как в них формируется хорошая питательная среда для роста микроорганизмов, – рассказывает врач. – Готовые блюда нужно хранить, соблюдая принцип “товарного соседства” – отделять их от сырых продуктов. Во время готовки хорошо проваривайте и прожаривайте продукты. Готовые блюда не храните более двух часов при комнатной температуре.

По материалам БелТА.

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Татьяна Войтеховская

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