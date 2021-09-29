Как поделить имущество?

«В период брака мы с бывшим супругом купили дом, квартиру и автомобиль. Со дня расторжения брака прошло более трех лет. Каким образом мы можем разделить это имущество?»

Отвечает нотариус Брестского нотариального округа Ирина Кубельская:

– Имущественные вопросы, возникающие между супругами, актуальны как в период брака, так и после его расторжения. Имущество поступает в совместную собственность супругов только в том случае, если брак между супругами, на момент его приобретения зарегистрирован в органах регистрации актов гражданского состояния.

Совместной собственностью является любое нажитое супругами в период брака имущество, которое в соответствии со ст.214 Гражданского кодекса Республики Беларусь может быть объектом права собственности граждан. К такому имуществу могут относится недвижимые и движимые вещи, доходы каждого из супругов, полученные от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии и другие денежные выплаты, паи, вклады, доли в капитале коммерческих организаций, доходы, полученные в результате интеллектуальной деятельности, ценные бумаги, денежные средства, размещенные на банковских счетах (вкладах), драгоценности и другие предметы роскоши.

Согласно ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье в отношении такого имущества супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено, либо на кого или кем были внесены денежные средства, если иное не предусмотрено Брачным договором. При этом не имеет значения размер дохода каждого из супругов, либо степень участия каждого из супругов в общих расходах. Режим совместной собственности сохраняется и в том случае, если один из супругов не имел самостоятельного заработка, или иного дохода, например, занимался ведением домашнего хозяйства или находился в отпуске по уходу за детьми.

Музыкальные инструменты, специальная библиотека, изделия медицинского назначения, медицинская техника и другие вещи профессиональных занятий, приобретенные супругами в период брака, также относятся к совместной собственности. В случае раздела, суд может присудить вещи профессиональных занятий, тому из супругов, в чьем пользовании они находились.

Не относится к совместной собственности имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, которое супруги получили в дар или по наследству. Такое имущество является личной собственностью одаряемого либо наследника. К личной собственности также относятся вещи индивидуального пользования – например: одежда, обувь и другие предметы, предназначенные для удовлетворения личных потребностей каждого из супругов. Исключение составляют предметы роскоши.

Имущество, находящееся в совместной собственности супругов, может быть разделено между ними в судебном или добровольном порядке:

– путем раздела общего имущества между участниками совместной собственности;

– выдела доли одного из них.

Добровольный порядок раздела имущества, осуществляется путем заключения между супругами либо бывшими супругами Соглашения о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью, которое подлежит нотариальному удостоверению.

Кроме раздела имущества, супруги либо бывшие супруги могут получить у нотариуса свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака (далее – свидетельство о праве собственности), что повлечет за собой прекращение общей совместной собственности, с образованием права общей долевой собственности. При этом доли супругов в совместной собственности признаются равными.

Согласно ст. 87 Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности», нотариус по письменному заявлению супругов или бывших супругов, выдает им свидетельство о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, которое может быть подано любому нотариусу, независимо от места нахождения имущества.

При этом свидетельство о праве собственности может быть выдано как супругам, так и бывшим супругам после расторжения брака, независимо от срока, прошедшего после его расторжения.

Свидетельство о праве собственности выдается при условии отсутствия спора в отношении имущества, нахождение его в совместной собственности и отсутствия Брачного договора или иного договора, изменяющего режим такого имущества.

Если же между супругами был заключен Брачный договор или иной договор, изменяющий режим имущества, нажитого супругами в период брака, нотариус проверяет факт наличия или отсутствия условий об изменении режима имущества, указанного в заявлении.

Смерть одного или обоих супругов (бывших супругов) также является основанием для определения равных долей супругов (бывших супругов) в общей совместной собственности, о чем нотариусом выдается свидетельство о праве собственности на имя обоих супругов (бывших супругов).

Свидетельство о праве собственности выдается по месту открытия наследства, как по письменному заявлению пережившего супруга (бывшего супруга), так и одного или нескольких наследников, принявших наследство. В таком заявлении указывается перечень имущества, который находится в совместной собственности супругов, на которое заявитель просит выдать свидетельство о праве собственности, фамилия, имя и отчество обоих супругов, а также сведения о наличии или отсутствии Брачного договора или иного договора, изменяющих режим указанного в заявлении имущества.

Если с заявлением о выдаче свидетельства о праве собственности обратился супруг или бывший супруг, то при наличии всех необходимых сведений и (или) документов, а также документов, подтверждающих уплату нотариального тарифа, свидетельство о праве собственности выдается в день его обращения.

Если же с заявлением о выдаче свидетельства о праве собственности обратился наследник (наследники), принявший наследство, который при этом не является пережившим супругом, то нотариус выдает свидетельство о праве собственности по истечении пятнадцати рабочих дней со дня поступления этого заявления без согласия пережившего супруга. При этом в заявлении наследнику необходимо указать место жительства (место пребывания), а если оно не известно – место работы пережившего супруга. Это необходимо для направления пережившему супругу извещения о поступлении в нотариальную контору заявления наследника о выдаче свидетельства о праве собственности, с разъяснением пережившему супругу права на обращение в суд.

По истечении пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче свидетельства о праве собственности, свидетельство о праве собственности, может быть выдано любому наследнику или наследникам, обратившимся за его получением, независимо от того одним или несколькими наследниками было подано такое заявление.

Если же за выдачей свидетельства о праве собственности обратились сразу несколько наследников, одним из которых является переживший супруг (бывший супруг), необходимость в направлении извещения отпадает и свидетельство о праве собственности выдается в день обращения.

Свидетельство о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, может быть выдано, как на имущество, приобретенное на имя умершего супруга (бывшего супруга), так и имущество, приобретенное на имя пережившего супруга (бывшего супруга).

Поскольку доли супругов в имуществе, нажитом в период брака, признаются равными, свидетельство о праве собственности выдается нотариусом на равные доли в имуществе.

До выдачи свидетельства о праве собственности, нотариус проверяет факт нахождения имущества в общей совместной собственности, а также факт нахождения в браке на момент приобретения имущества. Если свидетельство о праве собственности выдается на недвижимое имущество, нотариус дополнительно проверяет государственную регистрацию недвижимого имущества, прав, ограничений (обременений) прав на него, для чего затребует соответствующую информацию из регистра недвижимости.

В случае отсутствия согласия супругов (бывших супругов) относительно порядка и способа раздела общего имущества вопрос относительно раздела имущества, являющегося совместной собственностью супругов, решается в судебном порядке.