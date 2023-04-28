Как получить еще большую отдачу от сельского хозяйства? Вот какие проблемы поручено решить
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует развивать культуру земледелия, а также технологическую и трудовую дисциплину на сельскохозяйственных предприятиях. Об этом глава государства заявил на совещании с активом Гомельской области
«Несколько моментов, которые нам надо решать. Если губернатор и правительство не говорят об этом, придется мне говорить. Хотя это уровень облисполкома и председателя райисполкома», — отметил Александр Лукашенко.
О ситуации на полях
По словам Президента, культура земледелия в стране выросла, но проблемы все равно остаются. Глава государства подчеркнул, что, пока стоит хорошая погода, надо использовать любую возможность для закладки нового урожая. «Посевная кампания короткая, но от этого зависит весь год, — пояснил он. — Раньше семена положите в землю — будет результат».
Обратил внимание Александр Лукашенко и на полевые дороги — полосы, по которым перемещается техника по полям. Президент потребовал, чтобы к этому вопросу в хозяйствах относились с особой щепетильностью: «Летишь над страной — тысячи гектар озимых и трав выведены из строя. Жутко смотреть. У вас должна быть схема полевых дорог».
«Восстановите контуры полей. Если где-то вы запустили часть поля, восстанавливайте. Это культура земледелия. За это будет спрос железобетонный», — добавил глава государства.
В некоторых местах на полях озимые с осени так и не взошли, а где-то погибли. Александр Лукашенко поручил провести «ремонт» полей: где надо подсеять или пересеять культуры. Он также обратил внимание на правильную технологию работы с органическими удобрениями на полях.
«Отвратительная работа с травами. Наверное, больше двух лет травы нечего держать, надо пересевать. Оттуда мы должны корма получать. И старайтесь завернуть сенаж в пленку. С травами работаем плохо, по остаточному принципу», — обозначил еще одну проблему Президент.
О мелиорации
Во время совещания Александр Лукашенко также коснулся вопросов мелиорации. Он отметил, что на крупные работы деньги выделены, но более мелкими, так называемой культуртехникой, должны заниматься сами хозяйства. «Там, где можно. Там, где не надо рыть каналы и прочее. Где мелкий кустарник, хмызняк порос, его надо вырубить, выкорчевать и ввести куски полей в оборот. И дополнительно получим тысячи-тысячи гектар, — сказал Президент. — Плюс подключите промышленные предприятия. Что, «Гомсельмаш» сегодня хмызняк на тысяче гектар не вырубит? Надо подключиться, спасти земли. Поэтому мелиорация мелиорацией, а там, где можно с топором, лопатой поработать, — это отдельно».
О старых и новых фермах
«Когда-то вы пример показывали, как вы дробили эти фермы, убирали. Но даже там, где вы убрали, вы эти 10-15 гектар не распахали. А зачем вы это тогда делали? Вопрос же состоит в том, чтобы эту ферму убрать, а прифермерские участки привести в порядок. Поэтому убирайте старье и вводите в севооборот новые участки. Все должно быть до угла обработано, — обозначил задачу глава государства. — В перспективе все будем выводить из этого старья и строить новые комплексы».
Укомплектование ферм скотом он поручил взять на отдельный контроль. «Зачем мы эти «дворцы» построили и не укомплектовали? А если укомплектовали, то доим, что коза больше молока дает, чем корова», — заметил Александр Лукашенко.
О приусадебных участках
«В будущем все люди в сельском хозяйстве будут сконцентрированы в агрогородках и в большом хозяйстве будет максимум две крупных деревни. Все. Эта мелочь, так называемые неперспективные деревни, отпадет», — сказал Президент.
Но сегодня в любой деревне есть брошенные приусадебные участки, а ведь это плодородные земли, которые со временем зарастают хмызняком, отметил Александр Лукашенко. «Давайте их спасем, обработаем. Один раз обработать и посадить сады, — предложил решить проблему таким образом глава государства. — Для нас важно задержать людей в этих деревушках. Надо, чтобы приехали те, кто родился там, бизнесмены построили там себе жилье, взяли этот приусадебный участок».
Александр Лукашенко призвал белорусов пользоваться этой возможностью: «Вы находитесь в центре Европы, на перекрестке всех путей. Возьмите этот участок, но обработайте. Это богатство человека — иметь полгектара земли в центре Европы».
О строительстве теплиц
«Очень плохо, что мы не можем весной накормить наш народ огурцом и помидорами. Очень плохо. Отвратительно. В течение этого — будущего года эту проблему надо решить. Что такое сегодня построить эти теплицы? Мы же это все умеем делать сами», — подчеркнул Александр Лукашенко.
При этом глава государства обратил внимание, что и штамповать теплицу не надо: строить их надо в тех хозяйствах, где уже умеют с ними работать или где для этого есть возможности. «Теплица — это деньги. Вы, как с молока сегодня, будете иметь раннюю копейку, чтобы людям заплатить», — сказал он.
«И здесь же сады. Штурмом надо выкорчевывать старье и создавать новые сады. Это не дело, что мы яблоко завозим. Мы что сами не можем, как в Польше, произвести это яблоко? Можем. Просто не занимаемся. А это импортозамещение», — заметил Президент.
О работе с кадрами
«Кадры решают все. У руководителя должна быть власть, железная. И они ни на кого не должны оглядываться. Меры должны быть военные, самые жесткие. Не ждите отдельных указаний. И в основе всего — дисциплина. Если не будет дисциплины железобетонной, все это пустое. Мы будем тратить деньги и будем сами себя поедать, перемалывать: я буду вас крошить, губернатор будет своих подчиненных. Поэтому должна быть установлена определенная дисциплина», — потребовал Александр Лукашенко.