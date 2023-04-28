Как получить еще большую отдачу от сельского хозяйства? Вот какие проблемы поручено решить

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует развивать культуру земледелия, а также технологическую и трудовую дисциплину на сельскохозяйственных предприятиях. Об этом глава государства заявил на совещании с активом Гомельской области

«Несколько моментов, которые нам надо решать. Если губернатор и правительство не говорят об этом, придется мне говорить. Хотя это уровень облисполкома и председателя райисполкома», — отметил Александр Лукашенко.

О ситуации на полях

По словам Президента, культура земледелия в стране выросла, но проблемы все равно остаются. Глава государства подчеркнул, что, пока стоит хорошая погода, надо использовать любую возможность для закладки нового урожая. «Посевная кампания короткая, но от этого зависит весь год, — пояснил он. — Раньше семена положите в землю — будет результат».

Обратил внимание Александр Лукашенко и на полевые дороги — полосы, по которым перемещается техника по полям. Президент потребовал, чтобы к этому вопросу в хозяйствах относились с особой щепетильностью: «Летишь над страной — тысячи гектар озимых и трав выведены из строя. Жутко смотреть. У вас должна быть схема полевых дорог».

«Восстановите контуры полей. Если где-то вы запустили часть поля, восстанавливайте. Это культура земледелия. За это будет спрос железобетонный», — добавил глава государства.

В некоторых местах на полях озимые с осени так и не взошли, а где-то погибли. Александр Лукашенко поручил провести «ремонт» полей: где надо подсеять или пересеять культуры. Он также обратил внимание на правильную технологию работы с органическими удобрениями на полях.

«Отвратительная работа с травами. Наверное, больше двух лет травы нечего держать, надо пересевать. Оттуда мы должны корма получать. И старайтесь завернуть сенаж в пленку. С травами работаем плохо, по остаточному принципу», — обозначил еще одну проблему Президент.

О мелиорации

Во время совещания Александр Лукашенко также коснулся вопросов мелиорации. Он отметил, что на крупные работы деньги выделены, но более мелкими, так называемой культуртехникой, должны заниматься сами хозяйства. «Там, где можно. Там, где не надо рыть каналы и прочее. Где мелкий кустарник, хмызняк порос, его надо вырубить, выкорчевать и ввести куски полей в оборот. И дополнительно получим тысячи-тысячи гектар, — сказал Президент. — Плюс подключите промышленные предприятия. Что, «Гомсельмаш» сегодня хмызняк на тысяче гектар не вырубит? Надо подключиться, спасти земли. Поэтому мелиорация мелиорацией, а там, где можно с топором, лопатой поработать, — это отдельно».