Как пройдут «Лунінецкія клубніцы»?

Региональный праздник «Лунінецкія клубніцы» пройдет 26 июня в аг. Дворец.

Торжественное открытие запланировано на 16.00. Гостей ждет праздничное шествие “Клубничный парад”, концертная программа, награждение победителей конкурсов, театрализованное представление и выступление музыкальных коллективов Лунинецкого, Пинского, Ляховичского, Столинского, Ивановского районов и г. Ганцевичи.

С 15.00 можно будет посмотреть ярмарку работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества, презентацию подворий сельсоветов, книжную выставку, поэтические чтения, а также выставки-продажи кукол и кулинарных изделий из клубники.

С 16.00 гостей ждут игры, конкурсы, викторины, аквагрим и аттракционы. А также силовой экстрим, перетягивание каната, дартс и другие спортивные мероприятия

В 20.00 начнется дискотека, которая продлиться до 23.00.