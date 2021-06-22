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Как пройдут «Лунінецкія клубніцы»?

Региональный праздник «Лунінецкія клубніцы» пройдет 26 июня в аг. Дворец.
 
Торжественное открытие запланировано на 16.00. Гостей ждет праздничное шествие “Клубничный парад”, концертная программа, награждение победителей конкурсов, театрализованное представление и выступление музыкальных коллективов Лунинецкого, Пинского, Ляховичского, Столинского, Ивановского районов и г. Ганцевичи.
 
С 15.00 можно будет посмотреть ярмарку работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества, презентацию подворий сельсоветов, книжную выставку, поэтические чтения, а также выставки-продажи кукол и кулинарных изделий из клубники.
 
С 16.00 гостей ждут игры, конкурсы, викторины, аквагрим и  аттракционы.  А также силовой экстрим, перетягивание каната, дартс и другие спортивные мероприятия
 
В 20.00 начнется дискотека, которая продлиться до 23.00.
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L N

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