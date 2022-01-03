Как прошли новогодние гулянья и происшествия в выходные на Брестчине (видео)

Брестчина вместе со всеми встретила новый 2022 год. Многие встречали его в новогоднюю ночь в тесном семейном кругу, а тысячи людей в больших и малых населённых пунктах области после полуночи вышли на улицы, чтобы поздравить друг друга с Новым годом и пожелать всего самого доброго.

А вот правоохранители, спасатели и медики в новогоднюю ночь работали в усиленном режиме. Как прошли новогодние гуляния и что жители и гости города над Бугом ждут от наступившего 2022?