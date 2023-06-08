Как ремесленнику получить страховой стаж? Подробности

Как ремесленнику получить страховой стаж, рассказала управляющая Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Юлия Бердникова на пресс-конференции “Главные изменения в расчетах больничных с 2024 года“, передает БЕЛТА.

Она рассказала об особенностях уплаты взносов в бюджет фонда этой категорией граждан. “Ремесленники относятся к категории самозанятых лиц, и они не обязаны уплачивать обязательные страховые взносы в бюджет фонда. Но могут это делать на добровольной основе. Исключение составляют ремесленники, которые выбрали налогообложение в виде налога на профессиональный доход”, – отметила Юлия Бердникова.

Ремесленники, уплачивающие ремесленный сбор, в системе государственного социального страхования участвуют добровольно и уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда только на пенсионное страхование (29% исчисленных из дохода не ниже минимальной заработной платы) и могут рассчитывать только на пенсионные выплаты. Социальное страхование на них не распространяется.

Ремесленники, уплачивающие налог на профессиональный доход, в обязательном порядке участвуют в системе государственного социального страхования.

В Беларуси с 1 июля 2023 года вступают в силу изменения в режиме налогообложения ремесленной деятельности. Ремесленники, не получившие право на уплату сбора, теперь будут обязаны уплачивать налог на профессиональный доход. Ставка налога составит 10%. Автоматически будут уходить в ФСЗН 6% от этого налога.

Для плательщиков налога на профессиональный доход, как и для иных физических лиц, сохранен размер обязательных страховых взносов на пенсионное страхование, равный 29%.

Юлия Бердникова пояснила на примере дохода в Br2 тыс., из которых уплачивается налог на профессиональный доход 10%. Сумма налога составит Br200, из них Br120 направляются в ФСЗН для формирования будущих пенсионных прав. Эти Br120 являются суммой перечисленных взносов в ФСЗН. Из них и определяется доход из расчета, что размер взносов в ФСЗН равен 29%. И, следовательно, доход для страхового стажа из указанной суммы взносов составит Br414.

Для формирования месяца страхового стажа за каждого гражданина (работника, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход) взносы в ФСЗН должны быть уплачены из суммы не ниже минимальной заработной платы. На примере мая этого года минимальная заработная плата составляет Br554. 29% (взносы на пенсионное страхование) из нее – Br161. Это и есть та предельная минимальная сумма взносов на пенсионное страхование в ФСЗН, которая позволяет сформировать месяц страхового стажа.

Чтобы поступала такая сумма от плательщика налога на профессиональный доход, при условии, что его налог равен 10%, доход должен быть не менее Br2684 в месяц. Если доход меньше и пришла меньшая сумма, чем Br161, то формируется не месяц страхового стажа, а, соответственно, меньше.

Для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях в 2023 году требуется не менее 19 лет стажа с уплатой обязательных страховых взносов. Этот стаж ежегодно увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет к 2025 году.

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