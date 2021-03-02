Как себя вести в чрезвычайных ситуациях рассказали людям с инвалидностью

Совместное мероприятие “Гражданская оборона. Знать и уметь”, приуроченное к этой дате провели заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания ГУ “Лунинецкий ТЦСОН” Елена Лавренчук и инспектор инспекции надзора и профилактики Лунинецкого РОЧС Михаил Николаевич.

Для людей с инвалидностью была проведена беседа на предмет знания каждым человеком его конкретных действий в случае звука оповещающей сирены, возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций, организован показ информационных и обучающих видеоматериалов, розданы памятки на противопожарную тематику. После проведения информационной части, для закрепления материала, специалисты ОДПИиСП для людей с инвалидностью провели викторину “Безопасность жизнедеятельности”.