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Как себя вести в чрезвычайных ситуациях рассказали людям с инвалидностью

1 марта – Всемирный день гражданской обороны.

Совместное мероприятие “Гражданская оборона. Знать и уметь”, приуроченное к этой дате  провели заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания ГУ “Лунинецкий ТЦСОН” Елена Лавренчук и инспектор инспекции надзора и профилактики Лунинецкого РОЧС Михаил Николаевич.

Для людей с инвалидностью была проведена беседа на предмет знания каждым человеком его конкретных действий в случае звука оповещающей сирены, возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций, организован показ информационных и обучающих видеоматериалов, розданы памятки на противопожарную тематику. После проведения информационной части, для закрепления материала, специалисты ОДПИиСП для людей с инвалидностью провели викторину “Безопасность жизнедеятельности”.

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L N

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