Как создается районная газета узнали школьники из Микашевич

На весенних каникулах учащиеся СШ №2 г. Микашевичи посетили редакцию газеты “Лунінецкія навіны”.

Роль экскурсовода взяла на себя заведующий соицальным отделом Наталья Павлюкевич. Благодаря ее рассказам, ребята узнали о пути становления издания с момента создания в 1939 году и до сегодняшних времен, познакомились с нынешним коллективом. Воочию мальчики и девочки убедились, что за каждым номером районки стоит тяжелая, кропотливая работа. Юным гостям на память вручили сувениры.