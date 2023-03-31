МикашевичиОбществоШкольный дневник

Как создается районная газета узнали школьники из Микашевич

31.03.2023
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На весенних каникулах учащиеся СШ №2 г. Микашевичи посетили редакцию газеты “Лунінецкія навіны”.

Роль экскурсовода взяла на себя заведующий соицальным отделом Наталья Павлюкевич. Благодаря ее рассказам, ребята узнали о пути становления издания с момента создания в 1939 году и до сегодняшних времен, познакомились с нынешним коллективом. Воочию мальчики и девочки убедились, что за каждым номером районки стоит тяжелая, кропотливая работа.  Юным гостям на память вручили сувениры.

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LNC

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