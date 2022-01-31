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Как США и НАТО толкают Украину к войне с Россией (видео)

31.01.2022
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В Украине, как в киевском торте – то ли война, то ли не война, то ли снова война. Нападает ли кто-то на Украину или нет? Киев не в курсе! А что хуже: виртуальные агрессоры или реальные убытки для экономики? Вот Зеленский говорит, что паника уже стоила Украине 12,5 миллиардов долларов. Политики Запада заявляют громче всех: «самое время бежать из Киева»! Выходит, что агрессию против Украины осуществляет пока совсем не Россия. А те, кто на панике вокруг эскалации конфликта наживаются. И собираются выторговать себе еще бонусов и в переговорах с Москвой, и в отношениях с Пекином! Однако этот киевский торг может обойтись миру слишком дорого. И ой, как несладко придется всем.

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