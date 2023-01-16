Как уберечь себя от краж? Советы правоохранителей

Принимаемые в 2022 году меры, направленные на снижение числа уголовно наказуемых деяний, совершенных в отношении имущества граждан, реализация ряда комплексных мероприятий по предупреждению краж всех форм собственности, позволили эффективно повлиять на складывающуюся оперативную обстановку.

Основными причинами совершения краж по-прежнему является безответственное и халатное отношение граждан к сохранности принадлежащего им имущества, нахождение пострадавших в состоянии алкогольного опьянения, нежелание либо отсутствие финансовой возможности оборудовать жилища системами охраны, а также нежелание субъектов хозяйствования финансировать мероприятия по технической укрепленности мест хранения ТМЦ.

В целях предупреждения хищения велосипедов и из автомобилей милиция рекомендует:

-не оставляйте велосипеды в подъездах, около домов на ночь;

-пристегивайте велосипед за раму и за колесо, даже отлучаясь ненадолго;

-сделайте фото своего велосипеда, гравировку на раме, колесах и деталях, запишите номер рамы;

— исключите стоянку автотранспорта во дворах домов, на неосвещенных участках улиц, не оставляйте автомобиль без присмотра;

-оборудуйте автомобиль сигнализацией;

— выходя из автомобиля даже на короткое время, включайте имеющуюся сигнализацию;

— не оставляйте в автомобиле на видном месте мобильные телефоны, денные вещи, драгоценности и документы – это может спровоцировать преступника.

В целях предупреждения краж из жилищ рекомендуется:

— не приглашать в гости незнакомых граждан;

— не оставлять форточки, входные и балконные двери открытыми;

— уезжая в отпуск или командировку, попросите соседей присматривать за вашей квартирой, регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика;

— установите металлическую дверь с надежными замками.

Обеспечить сохранность мобильного телефона возможно, если:

-не оставлять его без присмотра;

-не давать звонить незнакомым людям;

-не оставлять в верхней одежде, сдаваемой в гардероб, раздевалку;

-не носить в наружных карманах сумок, рюкзаков и других, доступных для хищения местах;

-записать идентификационный номер телефона, это поможет сотрудникам милиции в его розыске, если он будет похищен;

Не покупайте телефон с рук, он может быть краденным.

Помните! Соблюдение указанных мер предосторожности поможет вам сохранить свое имущества.

Виталий РЫЛАЧ, начальник РОВД.