Как украинцам трудоустроиться и получить статус беженца в Беларуси

Порядок трудоустройства и обращения с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь для граждан Украины, прибывающих в Республику Беларусь

Трудящиеся-иммигранты могут осуществлять трудовую деятельность в Беларуси при условии получения специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью (далее – специальное разрешение) и заключения трудового договора.

При этом не требуется получение заключения комитета по труду, занятости и социальной защите областного (Минского городского) исполнительного комитета о возможности осуществления иностранцем трудовой деятельности по трудовому договору в Республике Беларусь, при получении специальных разрешений.

Специальное разрешение выдается иностранцу, не имеющему разрешения на постоянное проживание, по ходатайству нанимателя Беларуси.

Наниматель освобождается от государственной пошлины за выдачу (однократное продление срока действия) разрешений на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы, специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь.

Для получения специального разрешения наниматель представляет в управление по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома следующие документы:

заявление;

копия паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу, или справка о подтверждении личности иностранного гражданина или лица без гражданства — для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих документов для выезда за границу;

копии документов об образовании и стаже работы по специальности.

Наниматель освобождается от предоставления документов, необходимых для принятия решения о выдаче специальных разрешений, в случае отсутствия объективной возможности представить такие документы.

Специальное разрешение выдается нанимателям Беларуси для трудоустройства граждан Украины в течении 5 календарных дней с момента подачи заявления и действительно в течении года.

Наниматель Беларуси может заключить с временно пребывающим и временно проживающим на территории Республики Беларусь иностранцем срочный трудовой договор, в том числе контракт, срок которого будет истекать не позже истечения срока специального разрешения.

В трудовом договоре, заключаемом на территории Республики Беларусь между иностранным работником и нанимателем Беларуси, помимо сведений и условий, предусмотренных частью второй статьи 19 Трудового кодекса Республики Беларусь, также должны быть указаны:

порядок, условия прекращения, изменения и продления трудового договора;

условия переезда в Беларусь, питания, проживания, медицинского обслуживания трудящегося-иммигранта.

Трудовой договор между иностранным работником и нанимателем Беларуси заключается в письменной форме на русском и (или) белорусском языках, а также на родном или ином понятном для трудящегося-иммигранта языке.

В месячный срок со дня заключения трудового договора наниматель Беларуси должен зарегистрировать его в подразделении по гражданству и миграции.

Наличие специального разрешения и зарегистрированного трудового договора является основанием для получения гражданином Украины разрешения на временное проживание в Республике Беларусь , выдаваемого подразделением по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту временного проживания.

Обращение с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь.

Иностранец, изъявивший желание ходатайствовать о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси, а также члены его семьи, достигшие возраста восемнадцати лет, обязаны лично обратиться с ходатайствами о защите в управление по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома.

Законодательством предполагается личное присутствие иностранца в Беларуси на весь период рассмотрения его ходатайства о защите, проведение с ним собеседования с целью выяснения обоснованности причин обращения, а также прохождение иностранцем обязательной дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования.

Рассмотрение ходатайства о защите осуществляется в течение шести месяцев со дня его регистрации.

Иностранец, ходатайствующий о защите, имеет право на:

самостоятельное поселение в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; проживание в пункте временного поселения либо месте временного поселения в случае отсутствия возможности самостоятельного поселения; получение денежной помощи в порядке и размерах, определенных Правительством Беларуси; бесплатную скорую (неотложную) медицинскую помощь в государственных учреждениях здравоохранения; трудоустройство наравне с иностранцами, постоянно проживающими в Беларуси; пользование иными правами наравне с иностранцами, временно проживающими в Республике Беларусь, если иное не определено законодательными актами и международными договорами.

Несовершеннолетний иностранец, ходатайствующий о защите, кроме прав, указанных в части первой настоящей статьи, имеет также право на обучение в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного и общего среднего образования, и медицинское обслуживание наравне с несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь.

Иностранцам, ходатайствующим о защите предоставляется единовременная денежная помощь в размере одной базовой величины

(32 руб.). Кроме того, уязвимым категориям ходатайствующих о защите может быть предоставлена дополнительная денежная помощь в размере девяти базовых величин за весь период рассмотрения ходатайства , а также дополнительная денежная помощь на оплату проезда при распределении этих иностранцев по территории Беларуси и оплату проживания в размере фактических расходов, но не более десяти базовых величин в месяц .

Статус беженца в Беларуси предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории республики в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований в государстве гражданской принадлежности по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, который не может или не желает в силу таких опасений пользоваться защитой этого государства, или лицу без гражданства, находящемуся на территории Беларуси вследствие указанных опасений, которое не может или не желает вернуться в государство прежнего обычного места жительства в силу таких опасений.

Дополнительная защита в Беларуси предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории республики, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении в государство гражданской принадлежности с угрозой смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания либо с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженного конфликта международного или немеждународного характера, и который не может или не желает вследствие таких опасений пользоваться защитой этого государства, или лицу без гражданства, находящемуся на территории Беларуси, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но существуют указанные опасения, и которое не может или не желает вернуться в государство прежнего обычного места жительства в силу таких опасений.

Предоставление статуса беженца в Беларуси дает право иностранцу постоянно проживать в Республике Беларусь и иные права наравне с иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь. Предоставление дополнительной защиты в Республике Беларусь дает право иностранцу временно проживать в Республике Беларусь, а также право на медицинское обслуживание и трудоустройство наравне с иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь. Такие права как приобретение жилья, поселение, трудоустройство, иностранцы, которым предоставлен статус беженца или дополнительная защита, реализуют самостоятельно.

Консультирование граждан Украины по трудоустройству и обращению с ходатайствами о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь осуществляет:

Управление по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома:

г. Брест, ул. Воровского, 19, тел. (0162) 53 73 26, 56 21 85

УГиМ УВД Брестского облисполкома