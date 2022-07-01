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Как в Польше относятся к украинцам? // Поляки готовы сражаться с Россией? (видео)

01.07.2022
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Правда ли, что украинские беженцы устраивают погромы в Польше? Чего на самом деле хотят поляки? Может ли возродиться Речь Посполитая? Что будет с Сувалкским коридором? На чём держится режим Качиньского? На вопросы проекта «В теме» отвечает польский политик, политолог, публицист Матеуш Пискорский.

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