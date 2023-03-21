«Как вспыхнуло порохом, и я не мог ничего уже сделать»: на Брестчине с начала года уже зарегистрировано 46 случаев горения травы и кустарников (видео)

Весна вступила в свои права. Люди начинают активно наводить порядок на придомовых территориях. К сожалению, многие делают это бездумно, нарушая правила пожарной безопасности. Только с начала года в Брестской области зарегистрировано 46 случаев горения травы и кустарников на общей площади порядка 5,5 га. Основными причинами возгораний, как показывает практика, являются неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой растительности, т.е. человеческий фактор, сообщает областное УМЧС

«Просто хотел навести порядок» житель деревни Лежитковичи Дрогичинского района. Мужчина поделился, что по просьбе знакомого сжигал ветки на его придомовой территории, вскоре загорелась трава, а потом пламя перекинулось на нежилой дом.

– Как вспыхнуло порохом, и я не мог ничего уже сделать, – поделился сельчанин.

Справиться с огненной стихией помогли оперативно прибывшие подразделения МЧС.

«Похозяйничал» и мужчина в деревне Гончары Пружанского района. В первом часу дня спасателям сообщили о том, что на колхозном поле горит сухая трава. Работники МЧС незамедлительно выехали по указанному адресу и ликвидировали возгорание, которое до их прибытия подручными средствами пытались потушить местные жители. Пояснить, зачем сжигал траву, виновник толком не смог…

В Беларуси выжигание сухой растительности запрещено законом. Согласно статье 24.36 Кодекса об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности на придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства, влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества, предусматривает штраф в размере от пяти до тридцати базовых величин. В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность.

Основные правила при разведении костров, сжигании мусора:

— разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления;

— место для разведения костров должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности;

— в доступности необходимо иметь емкость с водой, песком или огнетушитель, чтобы быстро потушить пламя;

— процесс горения должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;

— уходя, необходимо затушить угли до полного прекращения тления.

Не допускается:

— выжигание сухой растительности, стерни;

— разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев;

— использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига).

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