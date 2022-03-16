Как ВСУ пытается оказать психологическое давление на россиян и белорусов. ЭТО ДРУГОЕ (видео)

Информационная борьба руками спецподразделения ВСУ — это многолетняя подготовка и совместная работа с Западом. Бомбежка роддома без рожениц, провокация войны на границе с Беларусью, рассылка и буллинг в соцсетях, «деморализация» населения и армии!

И это все дело рук 72-го центра информационно-психологических операций украинской армии.

—Как вояки из ВСУ пытаются оказать давление на россиян и белорусов?

—Кто такие офицеры 72-го центра информационно-психологической подготовки?

—А так же громкие фейки, с помощью которых хотели деморализовать население и армию…