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Как ВСУ пытается оказать психологическое давление на россиян и белорусов. ЭТО ДРУГОЕ (видео)

16.03.2022
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Информационная борьба руками спецподразделения ВСУ — это многолетняя подготовка и совместная работа с Западом. Бомбежка роддома без рожениц, провокация войны на границе с Беларусью, рассылка и буллинг в соцсетях, «деморализация» населения и армии!

И это все дело рук 72-го центра информационно-психологических операций украинской армии.

—Как вояки из ВСУ пытаются оказать давление на россиян и белорусов?

—Кто такие офицеры 72-го центра информационно-психологической подготовки?

—А так же громкие фейки, с помощью которых хотели деморализовать население и армию…

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