Как вырастить в семье 12 детей знают в Дятловичах (Лунинецкий район)

Большая и дружная семья Павла и Любови Шпак живет в агрогородке Дятловичи Лунинецкого района. У них 12 детей: 8 сыновей и 4 дочери. Андрей, Наталья, Вадим, Вера, Олег, Виталий, Александр, Михаил, Валера, Мария, Илья и Карина… Ух, ты, пока всех перечислишь, запутаться можно. А мама Люба не только хорошо помнит, кто и когда родился, но в ее памяти навсегда запечатлелись первые несмелые шаги малышей, произнесенные слова и слезы, крупными горошинками, катившиеся из маленьких глазенок, в случае какой-то мелкой неудачи. Бессонные ночи, проведенные у кроваток, переживания за детей – это обычные мелочи по сравнении с огромным всеобъемлющим счастьем быть Мамой, дарить маленькому крохотному человечку радость жизни.

Семья Шпак очень богата. И пускай у них нет дорогущих автомобилей и шикарного жилья, но у них есть самая большая ценность в мире – дети, в которых вложено бесконечное множество родительской любви, ласки и заботы. К слову, Павел Адамович и Любовь Васильевна не только замечательные папа и мама, они еще и коллеги, оба трудятся пчеловодами. Он – в Полесской опытной станции, она – в ОАО «Дворецкий».

Благословение свыше

Дом, что стоит на улице Набережной, с другими не спутаешь. Добротный двухэтажный коттедж хозяин возводил собственными руками. Раньше здесь при панской Польше была школа. И когда Любовь Васильевна и Павел Адамович приобрели старенькую постройку, кто-то из односельчан пошутил, словно в воду глядел, мол, здесь никогда не переводились дети. Так оно и вышло.

Зарождение семьи начиналось в далеком 1989 году, когда словно сама судьба решила свести вместе Павла и Любовь.

– Мы познакомились в Бресте на троллейбусной остановке, – вспоминает многодетная мама. – Я родилась в Дятловичах, но после окончания Лунинецкого ПТУ-146 работала на «Цветотроне» слесарем-сборщиком. А Павла тогда призвали на военные сборы в областной центр. Никогда не думала, что в Бресте встречу парня из Озерницы, который станет моей второй половинкой. Тогда мы долго не разговаривали, я спешила на троллейбус. Хорошо помню, что уже на бегу сказала адрес общежития, а Павел умудрился записать его на талончике.

Спустя год в Дятловичах играли пышную свадьбу. Любовь Васильевна вспоминает, что во дворе родитель-ского дома разбили огромную палатку, гостей собралось около 500 человек.

– Одной молодежи из Бреста приехал целый автобус, – улыбаясь, рассказывает хозяйка. – Праздновали несколько дней. В церкви состоялось таинство венчания.

Мама Люба совсем не жалеет, что не осталась жить в областном центре, а вернулась на свою малую родину, в красивую деревеньку над рекою Цна.

– В городе да с таким количеством детей, – отмечает женщина, – жилось бы нам очень трудно. Не знаю, как мы всех на ноги подняли бы? А так все свое: мясо, молоко, овощи, ягоды.

Любовь Васильевна всегда мечтала иметь большую и дружную семью, чтобы каждый один одному помогал.

– У моих родителей нас было только двое, – продолжает разговор многодетная мама. – Я и брат. Его, к сожалению, уже нет с нами. А вот свекровь Мария Макаровна, которая родила и вырастила 8 деток, дождалась 45 внуков и 13 правнуков, для меня всегда являлась образцом материнства. Она тяжело и много работала, трудилась дояркой в колхозе, но никогда не сетовала на свою судьбу.

Семейная дюжина

Любовь Васильевна – необыкновенная женщина и мама. За время нашего общения она ни разу не пожаловалась на то, как непросто растить и воспитывать дюжину детей. А ведь это огромная ответственность и в некой степени даже самопожертвование собой, своим временем и силами ради других. Но все компенсируется любовью, в которой буквально купаются мальчишки и девчонки. И пускай самому старшему Андрею в марте исполнился 31 год, и молодой мужчина имеет собственную семью и воспитывает двух дочурок, для мамы Любы и папы Павла он навсегда останется тем маленьким и желаемым сыночком-первенцем, появления которого с нетерпением и волнением ждали. Женщина с большой нежностью рассказывает о каждом из своих детей. Ее голос наполнен необычайной добротой и лаской:

– Второй у нас родилась Наташка. Моя помощница. Она, как самая старшая из девочек, смотрела за сорванцами-мальчишками. Наталье исполнилось в январе 30 лет. Она живет и работает в Берестовице страховым агентом и очень обожает детей. При воскресной школе занимается с ребятишками. Вадиму – 29 . Он у нас электрик, живет с женой в Лунинце. Верочка родилась в 1995 году. Хорошо поет, организатор семейных торжеств и праздников. Еще маленькой была, а над старшими мальчиками шефствовала. Отведет их в школу, а сама в детский сад топает. В пятом классе сама записалась в музыкальную школу.

С каждым годом семья Шпак прибавлялась на малыша. В 1997-м родился Олег, за ним – Сашка. Было бы у Любови и Павла 13 деток, но в раннем возрасте один ребенок умер. Для родителей это невыносимая боль и трагедия. Но, видимо, так суждено. В 2001 году о своем появлении на свет громким криком известил Михаил, который сейчас проходит срочную службу в Вооруженных Силах. Спустя некоторое время семейная чета радовалась Виталию, потом Валерию, Марии, Илье и Карине.

Все дети очень воспитанные, послушные, трудолюбивые и одаренные. Поют, играют на музыкальных инструментах, многие закончили музыкальную школу. Старшие живут отдельно от родителей. Но домой приезжают часто, особенно, если надо в чем-то помочь. С ранних лет папа и мама приучали ребят к труду. У каждого свои обязанности. Кто-то поливал и ухаживал за огородом, другие занимались уборкой и готовкой, а старшие смотрели за живностью. К примеру, самая младшенькая Карина – знатная кулинарка. Медовики у девочки получаются такие вкусные, что пальчики оближешь. Мальчишек больше привлекала техника. Михаил с Сашей к отцовской гордости сами смастерили трактор, на котором к тому же еще и пахать можно. Марийка – мастерица на все руки, студентка Барановичского государственного университета.

– Валеру мы с детства называли «ботаником», – вступает в беседу Виталий. – Он у нас любил поэкспериментировать с растениями, рассадой. И самое удивительное, все у него давало всходы и урожай хороший. Когда братик вырос, стал строителем. Работает в Минске, но думает обосноваться в родной деревне.

Илья – выпускник, планирует по примеру старших братьев поступать в Пинский индустриально-педагогический колледж.

Любовь Васильевна говорит, что никогда не покупала детям дорогих телефонов. С детства они знают, каким нелегким трудом зарабатываются деньги и поэтому их никогда не транжирят. Как ребята подросли, летом ходили собирать чернику. Таким образом полностью обеспечивали себя к новому учебному году. Но только не подумайте, что родители держали своих чад в «ежовых рукавицах». Отнюдь, не так. Может быть излишествами они и не балованы были, но зато окружены вниманием и заботой. Они росли в другом мире, настоящем, а не в компьютерном. Многие, конечно, не понимают чету Шпак, мол, зачем столько детей, а для себя когда пожить? Но, как, считают супруги, материальные блага не главное в жизни – все это пустое. Дети – вот в чем счастье, а счастья много не бывает. Родительская любовь умножается с каждым вновь появившимся ребенком.

– Господь посылает человеку по его силам, – отмечает Павел Адамович. – Если Бог дает детей, то и на них даст. Да, у наших ребят может и не было у каждого по отдельной комнате. Мальчишки подрастали все в одной и ничего, выросли дружные.

– Да многие нам завидуют, – полушутя говорит Виталий. – Только представьте себе. Когда приходит время копать картошку, мы всей ватагой за один день управляемся, а другие неделями на поле пашут. А пойдем в лес за черникой быстро десяток ведер наберем.

Были в семье и курьезные случаи. Любовь Васильевна вспомнила, как они бусом все поехали в город за обновками. Мест в машине всего девять, а их 14 человек. Нарушение транспортировки пассажиров на лицо. А тут как на зло сотрудники ГАИ остановили. Вначале не поверили, что это их дети, пока в паспорт не заглянули. Улыбнулись и пожелали безопасной дороги.

Удачной службы, братики!

В момент нашего приезда в доме и во дворе царила предпраздничная суматоха. Ребята под руководством папы жарили ароматные шашлыки, а девчата колдовали на кухне. День – особенный. Любовь Васильевна и Павел Адамович провожают своих сыновей Виталия и Александра в армию.

– С каким настроением идете служить? – спрашиваю у парней.

– С отличным. Свой почетный долг Родине отдавать будем в воинской части, которая базируется в Слуцке, – рапортует Виталий. – Кстати, там сейчас находится еще один наш братик Михаил, так что нам не страшно.

– Сейчас ребятам служится неплохо, – считает глава семейства. – Это при Советском Союзе могли отправить за тридевять земель. Беларусь небольшая, а Слуцк совсем рядом. На присягу обязательно к сыновьям приедем, лишь бы служба шла хорошо.

Напоследок, украдкой смахивая набежавшую слезу, мама Люба желает сыновьям хорошей службы и говорит, что мечтает только об одном, чтобы все дети нашли себе вторую половинку и порадовали внуками. В этом и есть родительское счастье.

Екатерина Яцушкевич.

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