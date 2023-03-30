Как знал! Прошлогоднее Послание Лукашенко народу и парламенту во многом стало пророческим

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Это знаковое, фундаментальное мероприятие, в ходе которого глава государства определяет ближайшую стратегию развития нашей страны. Но это также и серьезный анализ складывающейся обстановки. Может показаться, что с предыдущего Послания в конце января 2022 года прошел не год, а целая вечность — настолько динамичны были изменения в мире. С другой стороны, для Беларуси не произошло ничего принципиально нового, а лишь усилились вызовы, с которыми страна сталкивалась и в начале прошлого года. Уже тогда «доброжелатели» на Западе активно пытались приструнить Беларусь: удушить санкциями, обвинить во всех смертных грехах в ситуации с беженцами, пощекотать нервы усилением военного потенциала по периметру границ. Неспокойно было и на южном направлении. Хоть специальная военная операция России в Украине началась только в конце февраля, линия украинского истеблишмента в отношениях с Беларусью задолго до этого не оставляла иллюзий на нормальные партнерские отношения. В ожидании нового Послания главы государства давайте вспомним несколько главных моментов, о которых шла речь в предыдущем.

ТРИ ВОПРОСА

Главной особенностью прошлого Послания Александра Лукашенко стали три вопроса, которые он адресовал гражданам: «Мы привыкли к тому, что белорусский народ, избрав своего Президента, вправе спросить с него… Но, наверное, и белорусский Президент имеет право в определенные периоды нашей истории, особенно острые периоды, задать три волнующих вопроса своему народу. Вопросы, волнующие Президента и наше общество».

Александр Лукашенко спросил, готовы ли граждане Беларуси платить за оборону и собственное государство, суверенитет и независимость, а также готовы ли они быть инициативными и больше работать на себя. Сейчас ответы на все эти вопросы более чем очевидны. И, надо полагать, речь тогда шла не только и не столько о плате в денежном эквиваленте. В конце концов, мы платим налоги, на которые содержатся армия и другие государственные институты, обеспечивающие безопасность общества и страны в целом. Поэтому важен еще и личный вклад, участие каждого в общем деле.

Например, в Беларуси в дополнение к уже существующим видам войск создают народное ополчение, чтобы защита Отечества в случае необходимости действительно была всенародной, и люди, защищая свой дом и семью, населенный пункт умели обращаться с оружием, понимали свою роль в этом вопросе. Это ведь тоже вклад в общую копилку во имя обеспечения суверенитета и независимости. И так везде — будь то работа аграриев на полях или производство микросхем, служба в армии или помощь правоохранителям в поимке диверсантов и террористов.

И даже трепетное отношение к исторической памяти, как показали мероприятия по случаю 80-летия трагедии в Хатыни, может быть платой за сохранение суверенитета и независимости. «Приходите сюда чаще, приводите с собой детей… Если забудем дорогу в Хатынь — все повторится. Нам надо этого избежать. Жизнь дороже всего», — подчеркнул в своей речи Александр Лукашенко.

Мелочей в ответе на обозначенные год назад вопросы Президента нет и быть не может, особенно с учетом того, что сейчас они звучат еще более актуально.

Первый вопрос

«Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство?» — таким был первый вопрос Президента.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не иметь и не уметь производить элементарное вооружение и боеприпасы, надеясь на то, что их можно будет где-то купить или кто-то их подарит, — большой риск для Беларуси. Поэтому была поставлена задача производить все необходимое для обороны Отечества. Более того, теперь в Беларуси с помощью союзников осваивают производство и самого современного вооружения, в том числе ракетного.

Второй вопрос

Александр Лукашенко отметил, что граждане Беларуси едины в стремлении к суверенитету и независимости. Но независимость стоит дорого в буквальном смысле этого слова. Это оборона и безопасность, собственная финансовая система, развитые и эффективные государственные институты — все очень дорого.

«И у меня к вам следующий вопрос, уважаемые белорусы: вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой — суверенитет и независимость?» — спросил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что независимость — это условие для сохранения нации, возможность определять свое будущее. «И мы это право никому отдать не должны», — заявил он.

Третий вопрос

«Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя?» — таким был третий вопрос, который белорусский лидер поставил перед согражданами.

«Готовы ли белорусы сегодня оторваться по-настоящему, отвязаться, поставить перед собой, перед своей семьей задачу и поработать хотя бы на себя. А все остальное, что от государства, мы сохраним. И как только мы этот внутренний потенциал нашего народа, каждого белоруса задействуем, мы в два раза будем богаче. Пора раздеваться и работать!», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства при этом отметил, что в Беларуси была, есть и будет рыночная экономика с разумным участием государства в тех сферах, где без него не обойтись: «Работа предприятий-монополистов, контроль за ценами, общей инфляцией, строительство инфраструктуры, медицина, образование, наука и так далее».

О ПЕРЕДЕЛЕ МИРА

Многое из сказанного главой государства ныне звучит как пророчество. Хотя, как уже отмечалось, тенденции были очевидны, особенно учитывая огромную степень информированности Александра Лукашенко о происходящих процессах, а также многолетний политический опыт.

Глава государства говорил об идущем переделе мира и важности сохранить страну в этих сложных меняющихся условиях. «Мой призыв — быть готовыми к напряженной работе, которая позволит не только сохранить страну в жерновах нового передела мира, но и построить наше будущее и, самое главное, будущее нашей страны и наших детей, — сказал он. — Сегодня понятно даже скептикам — устоявшаяся система мироустройства уходит в прошлое, фактически уже ушла. Мы являемся свидетелями переформатирования мировой политики, экономики и культуры. Повсеместно критически повышается уровень агрессии, вызывающая риторика стала нормой, миротворческие инициативы кладутся под сукно».

«Но найти компромисс пока не удается. Общественное мнение готовят к неизбежности войны. Людей заставляют жить с такой мыслью. По сути, решается судьба человечества — либо новые договоренности, либо дальнейшая эскалация и новая мировая война», — подчеркивал белорусский лидер.

Буквально спустя полтора месяца после того Послания Беларусь вновь продемонстрировала готовность быть источником безопасности не только в Европе, но и мире, предоставив площадку для российско-украинских переговоров после только начавшейся спецоперации.

К сожалению, военная риторика пока побеждает. Фактически на территории Украины развязана война между Россией и НАТО.

История имеет свойство повторяться, и Европа в который раз рискует наступить на одни и те же грабли по указке своих заокеанских «друзей». В первой половине прошлого века при активном участии в том числе американского капитала в Европе вскормили такого монстра, как Адольф Гитлер. Последствия всем хорошо известны. Геноцид, разрушения, многолетняя экономическая и политическая зависимость даже сильных европейских стран от Вашингтона.

Существует и пример афганских талибов и приснопамятного Усамы бен Ладена, которого США поддерживали в борьбе с СССР. А потом выходцы из Афганистана были вынуждены проводить много дней в холоде на границе с Польшей, пытаясь найти приют и спасение у тех, чьи союзники постыдно сбежали из их страны. Да так, что с взлетающих самолетов чуть ли не гроздьями отваливались и разбивались о землю местные жители, поверившие в западные ценности и демократию.

Теперь же Запад во главе с США вскормил националистов в Украине, пичкает ее оружием, милитаризует Польшу и Литву. А насчет реальных организаторов и бенефициаров взрывов на «Северных потоках» думающие люди в Евросоюзе уже даже не сомневаются. Вот только риторический вопрос: кто в очередной раз будет разгребать всю эту заваренную кашу, если не сама Европа? А ведь конечная цель США — даже не Россия. Одним выстрелом они хотели бы убить сразу нескольких зайцев: вывести из глобальной игры Россию, еще более усилить зависимость и управляемость Евросоюза, а также ослабить растущее геополитическое влияние Китая.

Но дураков нет. По крайней мере, в России и Китае — двух мощных странах, которые к тому же являются стратегическими союзниками и партнерами Беларуси. «Вы (Запад. — Прим. БЕЛТА) нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят. Поэтому они бесятся. Они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную ресурсную, космическую, ядерную державу Россию и такую же мощную, с человеческим ресурсом, ядерную страну, устремленную в будущее (и уже считайте первую страну) — Китай. Поэтому и бесятся», — сказал недавно глава белорусского государства во время общения с журналистами.

А ведь Александр Лукашенко не раз говорил, что Евросоюзу свое счастье надо искать не за океаном, а в сотрудничестве с богатой ресурсами Россией. Но то ли цепь Дяди Сэма слишком крепка, то ли туговата стала старушка Европа на одно ухо — пока дела обстоят несколько иначе. Да и американцев на фоне происходящего уже призывают молиться. Причем не кто-нибудь, а экс-Президент (а, возможно, и будущий) Дональд Трамп. Реагируя на новости о размещении в Беларуси российского ядерного оружия, он заявил, что эту ситуацию спровоцировали американские власти, которые играют с «опасными штуками». «Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь», — сказал американский политик.

В то же время Беларусь и Россия в развитии сотрудничества за год прошли такой путь, который порой не удавалось преодолеть и за десятилетие. Совместная работа в сфере импортозамещения, союзные программы, подготовка военных в рамках совместной региональной группировки войск — и это тоже плата за суверенитет и независимость, вклад в безопасность Союзного государства.

И здесь вопрос не только союзных обязательств или просто братской помощи россиянам. Здесь — и экзистенциальный интерес самой Беларуси. Напомним лишь одну фразу, которую Александр Лукашенко произнес на саммите ОДКБ в Ереване 23 ноября: «Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место».

БУДЕТ ЛИ ВОЙНА?

На этот и ныне актуальный вопрос Александр Лукашенко также ответил в предыдущем Послании.

«Мы собрались для того, чтобы искренне обсудить проблемы нашего государства и честно и откровенно ответить на все вопросы. Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война, — сказал Александр Лукашенко. — Мы все как один, и даже те, кто не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего Отечества. Веками наш народ боролся за свою землю, за независимость и суверенитет. Мы получили, мы добились этой независимости. И сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить… И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать, — если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение. Основа тому — наши союзные договоренности», — добавил глава государства.

Что касается участия Беларуси в спецоперации в Украине, то, как не раз подчеркивал Президент, страна в ней действительно участвует. Но по-своему: прежде всего белорусы лечат и кормят людей. При том не только россиян, но и украинцев, которые в Беларуси также не чужие люди. Десятки тысяч жителей южной соседки уже нашли в Беларуси вторую Родину, а многие уже даже успели получить белорусское гражданство.

Ну и, конечно, страна безукоризненно исполняет свои союзнические обязательства. Как тут не вспомнить фразу Александра Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!». Речь о западном направлении, где Беларусь обеспечивает безопасность на фоне все возрастающей милитаризации. «То, что скажут американцы, то и делают… Поляки не глупые люди. Но кто их слушает? Там такая тоталитарная страна, что дальше некуда, — указал Александр Лукашенко на несамостоятельность Польши в принятии решений во время общения с журналистами в Хатыни. — Вот там особенно Польша — гиена Европы. Эти литовцы. Они же с поляками тоже друг друга ненавидят. Знаете почему. Ну, вот объединили американцы их. Этот пояс создался. Они готовятся против нас воевать. Ну, пусть попробуют».

«Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, — как мы их должны поставить на место», — добавил Президент.

Вместе с тем глава государства всегда подчеркивал и на деле доказывал, что Беларусь не приемлет войну. «Война — это очень плохо, это страшно. Жизнь сегодня совершенно другая, нежели в 1941-м. Тогда же люди были попроще, жили попроще и более-менее одинаково. Не было того комфорта, в котором живем сегодня мы. И не дай бог война, то самое простое, что нам придется сделать, — это повылазить из этого комфорта и жить в жутких условиях, переносить все тяготы военного времени. Кто этого хочет? Никто! Никто в мире этого не хочет! Но руководители некоторых стран, забыв об этом, ошалели вообще — они в этой войне думают победить. Победы в этой войне не будет. Проиграем все! Поэтому мы не хотим войны, мы навоевались. Наш народ миллионы потерял в прошлых войнах. Мы хотим мирно жить и работать», — сказал Александр Лукашенко в прошлогоднем Послании.

Жаль только, что не все страны-соседи Беларуси разделяют эти ценности. Хочешь мира — готовься к войне, — не раз напоминал древнюю мудрость белорусский лидер. Поэтому порох надо держать сухим, обучать людей военному делу, модернизировать армию. Все то, чем Беларусь и ее Президент занимались на протяжении уже почти трех десятилетий. Это также плата за суверенитет и независимость.

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