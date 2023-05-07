«Какая всё-таки грязная эта политика!» Лукашенко в Югославии // Разбор главных событий! АПРЕЛЬ (видео)

Что Лукашенко обсуждал с русскими спецслужбами? Правда, что Запад не собирается нападать на Беларусь? Почему сейчас на пострадавшие районы от аварии на ЧАЭС придётся тратить больше? На чём надо сосредоточиться Беларуси и России? Как можно связать между собой пиратов и НАТО?