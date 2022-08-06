Какие дома могут признать пустующими в Редигеровском сельсовете Лунинецкого района

Извещение о наличии оснований для признания жилых домов пустующими

Лунинецкий район, аг. Редигерово, ул. Центральная, д. 14 А

Данный дом принадлежал на праве собственности Гученко А.В. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Гученко А.В. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 12,69х5,46 м, общая площадь пустующего дома 63,8 м2, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории хозяйственных и иных построек не имеется. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, аг. Редигерово, ул. Лесная, д. 24

Данный дом принадлежал на праве собственности Бондарчук Е.И. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Бежакова Е.М. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 9,15х5,68 м, общая площадь пустующего дома – сведения отсутствуют, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: деревянный сарай, деревянный гараж, колодец. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, аг. Редигерово, ул. Банная, д. 15

Данный дом принадлежал на праве собственности Малайчуку Я.Н. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Шкут Т.Я. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 10,5х5,6 м, общая площадь пустующего дома 33,0 м2, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: пристройка к дому, деревянный сарай. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован

Лунинецкий район, аг. Редигерово, ул. Новая, д. 5

Данный дом принадлежит на праве собственности Клевжицу В.В. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 8,1х6,6 м, общая площадь пустующего дома – сведения отсутствуют, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: пристройка к дому, каменный сарай. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован

Лунинецкий район, д. Моносеево, ул. Боровая, д. 16

Данный дом принадлежал на праве собственности Березко И.А. Лица, имеющие право пользования пустующим домом – Морочковская Т.И. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 9,5х5,3 м, общая площадь пустующего дома 41,9 м2, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: пристройка к дому, деревянный сарай, колодец. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, д. Моносеево, ул. Ланская, д. 21

Данный дом принадлежал на праве собственности Савчук А.Я. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Клапоть В.А. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 7,0х6,0 м, общая площадь пустующего дома – 34,3 м2, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: пристройка к дому, деревянный сарай, колодец. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, д. Моносеево, ул. Ланская, д. 24

Данный дом принадлежит на праве собственности Климкиной Л.М. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 8,7х6,3 м, общая площадь пустующего дома – 47,9 м2, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: пристройка к дому, деревянный сарай, погреб. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, д. Моносеево, ул. Северная, д. 1

Данный дом принадлежит на праве собственности Музыка А.С. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 8,3х4,9 м, общая площадь пустующего дома – 31,3 м2, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: пристройка к дому, три деревянных сарая. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, д. Флерово, ул. Полесская, д. 18

Данный дом принадлежал на праве собственности Степанюку И.М. Лица, имеющие право пользования пустующим домом – Степанюк А.И., Степанюк С.И., Евкович Г.И. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 11,7х6,4 м, общая площадь пустующего дома – 43,2 м2, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории хозяйственные и иные постройки отсутствуют. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, д. Флерово, ул. Полесская, д. 23

Данный дом принадлежал на праве собственности Овчаруку В.И. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Овчарук Л.И. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 9,6х5,2 м, общая площадь пустующего дома – 30,9 м2, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: погреб, колодец. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, д. Флерово, ул. Полесская, д. 26

Данный дом принадлежал на праве собственности Ткачук Н.И. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Ткачук С.А. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 12,02х5,92 м, общая площадь пустующего дома – 58,8 м2, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: деревянный сарай. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

К сведению всех лиц, имеющих право владения и (или) пользования данными домами.

Редигеровский сельский исполнительный комитет ставит вас в известность, что в отношении вышеуказанных индивидуальных жилых домов, Редигеровский сельский исполнительный комитет намерен принять решение о признании жилых домов пустующими и включить их в реестр пустующих домов, для последующего обращения в суд Лунинецкого района с исковым заявлением о признании жилых домов бесхозяйными и передаче их в собственность административно-территориальной единицы по причине того, что лица, имеющие право владения и пользования данными домами, в течение последних трех лет не проживали в них ни одного дня.

В случае вашего намерения использовать вышеуказанные дома для проживания, вам необходимо в срок не позднее одного месяца с момента опубликования настоящего извещения, предоставить в Редигеровский сельский исполнительный (225664, ул. Центральная, д. 30/4, аг. Редигерово, Брестская обл., тел./факс 8-(01647)-97-3-27, адрес электронной почты redigerovselisp@ brest.by), – уведомление о намерении использовать жилой дом для проживания (далее – Уведомление), а также в течение одного года принять меры по приведению жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, в состояние, пригодное для использования их по назначению (целевому назначению), в том числе путем осуществления реконструкции либо капитального ремонта жилого дома (далее – приведение в пригодное состояние).

Уведомление подается вами лично либо вашим законным представителем, или направляется по почте заказным почтовым отправлением, либо нарочным (курьером), либо по электронной почте или факсимильной связи с приложением копии документа, удостоверяющего личность лица, которое предоставляет уведомление, а при предоставлении уведомления вашим представителем – дополнительно копии документа, удостоверяющего личность вашего представителя, и документа, подтверждающего его полномочия.

К уведомлению прилагаются также копии документа, подтверждающего принадлежность жилого дома на праве собственности либо ином законном основании, а наследникам, фактически принявшим наследство, но не оформившими прав на жилой дом, уведомление может быть подано при условии предоставления документов, подтверждающих фактическое принятие наследства.

При наличии уважительных причин, препятствующих подаче уведомления и приведению жилого дома и земельного участка в пригодное состояние, вы должны уведомить Редигеровский сельский исполнительный комитет лично или заказным почтовым отправлением, либо нарочным (курьером), либо по электронной почте или факсимильной связи не позднее одного месяца со дня опубликования настоящего извещения.

Не предоставление уведомления в срок, а также непринятие указанных в настоящем извещении мер по приведению в пригодное состояние в установленный срок, являются отказом от права собственности на жилой дом.