Общество

Какие изменения вводятся в Беларуси с сентября: ID-карты, пенсии, ЖКУ

 

В сентябре трудовые пенсии увеличатся, вместо привычных паспортов начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу – биометрические паспорта. Ожидается, что это станет ключевым шагом в развитии новых электронных услуг. С сентября тарифы коммуналки будут считаться по-новому, а во всех столичных школах начнут работать системы пропуска и безопасности. Какие изменения еще ждут белорусов?

Вырастут трудовые пенсии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа подписал указ №317 «О повышении пенсий». Их перерасчет предусматривается с 1 сентября в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров.

В результате пенсии увеличатся в среднем на 7% (по сравнению с августом 2021 года сумма выплаты вырастет на 6,3 %, а в сравнении с сентябрем 2020 года — на 12 %.)

Перерасчет будет сделан более чем 2,4 млн пенсионерам. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре составит почти 545 рублей.

Белорусам начнут выдавать биометрические документы

Вместо привычных паспортов белорусам начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу – биометрические паспорта. Указ Президент Беларуси Александра Лукашенко вступает в силу с 1 сентября. С этого дня начинается прием заявлений граждан во всех подразделениях по гражданству и миграции как на оформление биометрических документов, так и на получение всем привычного бумажного паспорта.

Паспорт и ID-карта будут действовать наравне в государстве. Главный плюс нового паспорта в том, что не нужно будет идти в госорганы за справками и документами, процедура проходит онлайн. Сколько будут стоить новые документы и как их можно получить – читать подробнее.

Плата за некоторые ЖКУ будет исчисляться по-новому

Считать некоторые тарифы в коммуналке с 1 сентября начнут не по количеству прописанных людей в квартире, а исходя из ее площади. Изменения коснутся платы за техническое обслуживание лифта и уборку подъезда.

По новой схеме будут начислять плату за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов) и за электроэнергию, которую потратили на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта. За эти услуги, как и за техническое обслуживание лифта, будут взимать оплату исходя из общей площади квартиры, а не по количеству зарегистрированных в квартире человек. Т.е. чем больше площадь квартиры, тем больше нужно будет платить.

«Становясь собственником квартиры, человек автоматически становится и владельцем общей собственности. Организации, предоставляющие услуги ЖКХ, обслуживающие электросети, газовое оборудование, лифты, этим имуществом не владеют, они могут его только обслуживать и поддерживать в надлежащем состоянии, то есть предоставлять услуги подобного рода. Как за них платить? Пропорционально своей доле в праве общей собственности на общее имущество, так как стоимость обслуживания лифта, санитарного содержания вспомогательных помещений зависит не столько от количества проживающих граждан, сколько от перечня и периодичности регламентных работ. Полагаем, что это справедливый принцип, означающий, что собственник трехкомнатной квартиры, владеющий большей долей в праве общей собственности, будет платить за обслуживание имущества больше, чем владелец однокомнатной», — пояснили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В министерстве также считают, что механизм распределения расходов по техническому обслуживанию лифта, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома и по электроэнергии, потребляемой на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта, пропорционально площади также позволяет более справедливо взимать плату с собственников жилья совместных домовладений, в том числе с собственников, не проживающих в этих жилых помещениях (например, имеющих в собственности один и более объект недвижимости).

«Внимание — дети!» – водители продолжат ездить с включенным ближним светом

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с началом учебного года в Беларуси с 25 августа по 5 сентября проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». В эти дни водители обязаны в светлое время суток ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Те, кто проигнорируют требование, могут быть оштрафованы на сумму до трех базовых величин (до 87 рублей).

Кроме того, со стороны ГАИ в это время особое внимание будет уделяться дорогам, проходящим рядом с учебными заведениями — колледжами, школами, лицеями, детскими садами.

Приостановка полетов в Украину продлена, но добавятся чартеры в другие страны

Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Украину по 30 сентября.

Как сообщалось ранее, из-за запрета властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена была отменить полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков, а также из этих городов с 26 мая по 25 августа этого года.

С 3 сентября национальный авиаперевозчик начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию. Вылеты запланированы в курортный город Акаба на побережье Красного моря.

С 18 сентября «Белавиа» начнет еще один новый маршрут: чартерные рейсы будут организованы на египетский курорт Марса-Алам. Он станет третьим египетским городом, куда смогут летать белорусы.

БелТА

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