Какие налоговые льготы предусмотрены для многодетных семей в Беларуси

Начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Татьяна Липай рассказала о налоговых льготах для многодетных семей сегодня во время пресс-конференции,

«Налоговое законодательство ориентировано на поддержание демографической безопасности страны. В частности, если говорить про подоходный налог, то родителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет, предоставляется повышенный стандартный налоговый вычет ежемесячно на каждого ребенка. Он составляет Br75. Также члены многодетных семей освобождаются от уплаты земельного налога и налога на недвижимость (на квартиры, жилые дома, машиноместа, гаражи, дачи, садовые домики) независимо от количества таких объектов. Главное, чтобы эти объекты не использовались в предпринимательской деятельности и детей до 18 лет в семье было трое и более. Если одному ребенку уже 18, то данная семья не претендует на льготу», — сказала Татьяна Липай.

Для многодетных родителей, которые ведут деятельность без регистрации в качестве ИП, то есть являются самозанятыми, ставка единого налога снижается на 20%. «Также хотелось бы отметить, что местные исполнительные и распорядительные органы наделены правом предоставлять отдельные льготы физическим лицам, находящимся в трудной ситуации», — отметила начальник управления.

«В целом налоговым законодательством сформирована система льгот для поддержания многодетных семей», — резюмировала представитель МНС.

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