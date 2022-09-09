Какие новации ждут предпринимателей в Беларуси? Вопрос вынесен на совещание у Лукашенко

В Беларуси предлагается усовершенствовать законодательство о предпринимательской деятельности. Этот вопрос стал одной из тем совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров,

Совет Министров предлагает модернизировать формат функционирования этого сегмента экономики, опираясь на два фундаментальных принципа — простоту и справедливость. «Так должно быть в любом нормативном правовом акте», — заметил Александр Лукашенко.

«Мое главное условие — это прозрачность и возможность контроля предпринимательской деятельности. Бизнес должен иметь понятные правила для старта и роста, а государство — добросовестного плательщика налогов и партнера в реализации программ развития. То, что у нас здесь конь не валялся, это невооруженным глазом видно», — подчеркнул глава государства.

В отношении прозрачности и контроля предпринимательской деятельности Александр Лукашенко подчеркнул, что никакого давления на бизнес здесь нет. «Проверять уплату налогов. И будем проверять», — сказал он.

Президент отметил, что эволюционным путем необходимо создать предпринимательскую среду, которая будет отвечать запросам белорусского общества.

Особое внимание Александр Лукашенко попросил обратить на работу индивидуальных предпринимателей. «Нужно создать предпринимателям стимул к трансформации в юридическое лицо. Это факт», — заявил белорусский лидер.

По его словам, индивидуальный предприниматель должен быть по своей сути индивидуальным: «Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто кроме него сделать не сможет. А у нас что произошло — все стали предпринимателями — от военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов».

В итоге Президент ждет от правительства четко выстроенной системы правовых форм организации бизнеса и его справедливого налогообложения.