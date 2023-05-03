Какие нюансы следует учитывать при открытии собственной агроэкоусадьбы, рассказали в Минспорта

YouTube-проекте БЕЛТА «По факту: решения Первого» директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович рассказала о тонкостях, которые следует учитывать при открытии собственной агроэкоусадьбы.

«Начать заниматься такой деятельностью достаточно просто, потому что есть льготные условия. Это не предпринимательская деятельность, что облегчает путь оформления. Важно желание и земля, которая будет использоваться по назначению. В случае с домом есть оговорка — в нем должно быть не более 10 комнат для проживания», — обратила внимание Ирина Воронович.

Она подчеркнула, что в агроэкотуризм входит также ведение хозяйства либо выращивание продуктов питания: «Поэтому мы говорим, что каждая агроусадьба отличается. Например, кулинарными рецептами, характерными для разных областей нашей страны. Кроме того, многие на базе своих агроэкоусадеб открывают, например, контактный зоопарк. Потому что сегодня дети и молодежь, которые живут в городе, часто не представляют, как выглядят животные вживую. Это тоже пользуется популярностью. Таким образом, можно познакомить детишек с тем, что они видели только в книжках. Это подспорье, которое позволяет совмещать полезное с приятным», — заключила Ирина Воронович.

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