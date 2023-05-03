ОбществоЭкономика

Какие нюансы следует учитывать при открытии собственной агроэкоусадьбы, рассказали в Минспорта

03.05.2023
25

YouTube-проекте БЕЛТА «По факту: решения Первого» директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович рассказала о тонкостях, которые следует учитывать при открытии собственной агроэкоусадьбы.

«Начать заниматься такой деятельностью достаточно просто, потому что есть льготные условия. Это не предпринимательская деятельность, что облегчает путь оформления. Важно желание и земля, которая будет использоваться по назначению. В случае с домом есть оговорка — в нем должно быть не более 10 комнат для проживания», — обратила внимание Ирина Воронович.

Она подчеркнула, что в агроэкотуризм входит также ведение хозяйства либо выращивание продуктов питания: «Поэтому мы говорим, что каждая агроусадьба отличается. Например, кулинарными рецептами, характерными для разных областей нашей страны. Кроме того, многие на базе своих агроэкоусадеб открывают, например, контактный зоопарк. Потому что сегодня дети и молодежь, которые живут в городе, часто не представляют, как выглядят животные вживую. Это тоже пользуется популярностью. Таким образом, можно познакомить детишек с тем, что они видели только в книжках. Это подспорье, которое позволяет совмещать полезное с приятным», — заключила Ирина Воронович.

belta.by

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Белгидромет: в апреле на реках страны формировались максимальные уровни воды весеннего половодья

Белгидромет: в апреле на реках страны формировались максимальные уровни воды весеннего половодья

03.05.2023
Photo of В Пинске ликвидирована порностудия

В Пинске ликвидирована порностудия

03.05.2023
Photo of Прадстаўнікі Лунінецкага райвыканкама правядуць выязныя прыёмы грамадзян

Прадстаўнікі Лунінецкага райвыканкама правядуць выязныя прыёмы грамадзян

03.05.2023
Photo of Проверка боевой готовности и формирование отрядов народного ополчения в Беларуси

Проверка боевой готовности и формирование отрядов народного ополчения в Беларуси

03.05.2023
Photo of Благодарность лунинчанину от Президента и государственные награды представителям различных сфер деятельности

Благодарность лунинчанину от Президента и государственные награды представителям различных сфер деятельности

03.05.2023
Photo of Хозпостройка горела в Микашевичах

Хозпостройка горела в Микашевичах

03.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть