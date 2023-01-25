Какие подарки Деду Морозу и не только готовили в Лунинецком районе?
Подведены итоги районных конкурсов «Рождественский венок» и «Подарок Деду Морозу»:
Организаторами принято решение наградить лучших:
в номинации «Рождественский венок»:
ГРАН-ПРИ — Красновольский СДК,
I место — Черебасовский СДК,
II место — Вульковский 1 Центр культуры и народного творчества,
III место — Синкевичский СДК и Вульковский 2 СДК;
в номинации «Новогоднее панно»:
ГРАН-ПРИ — Лунинецкий ГДК,
I место- Красновольский СДК,
II место — Цнянский сельский клуб-библиотека;
в номинации «Сувенир-подарок»:
ГРАН-ПРИ — Язвинский СДК,
I место — Межлесский СДК,
II место — Вульковский 2 СДК и Большечучевичский СДК,
III место — Синкевичский СДК и Дятловичский ЦСДК;
в номинации «Интерьерная кукла»:
ГРАН-ПРИ — Лунинский СДК;
в номинации «Текстиль»:
ГРАН-ПРИ — Красновольский СДК;
в номинации «Новогодняя елка»:
ГРАН-ПРИ — Красновольский СДК,
I место — Полесский СДК,
II место — Лунинский СДК,
III место — Лобчанский СДК.