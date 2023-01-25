Какие подарки Деду Морозу и не только готовили в Лунинецком районе?

Подведены итоги районных конкурсов «Рождественский венок» и «Подарок Деду Морозу»:

Организаторами принято решение наградить лучших:

в номинации «Рождественский венок»:

ГРАН-ПРИ — Красновольский СДК,

I место — Черебасовский СДК,

II место — Вульковский 1 Центр культуры и народного творчества,

III место — Синкевичский СДК и Вульковский 2 СДК;

в номинации «Новогоднее панно»:

ГРАН-ПРИ — Лунинецкий ГДК,

I место- Красновольский СДК,

II место — Цнянский сельский клуб-библиотека;

в номинации «Сувенир-подарок»:

ГРАН-ПРИ — Язвинский СДК,

I место — Межлесский СДК,

II место — Вульковский 2 СДК и Большечучевичский СДК,

III место — Синкевичский СДК и Дятловичский ЦСДК;

в номинации «Интерьерная кукла»:

ГРАН-ПРИ — Лунинский СДК;

в номинации «Текстиль»:

ГРАН-ПРИ — Красновольский СДК;

в номинации «Новогодняя елка»:

ГРАН-ПРИ — Красновольский СДК,

I место — Полесский СДК,

II место — Лунинский СДК,

III место — Лобчанский СДК.