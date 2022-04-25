Какие существуют пособия по уходу за детьми? Комментирует специалист

Какие существуют пособия по уходу за детьми?

Комментирует начальник управления по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома Ирина Семенченко:

– Право на пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет имеют мать (мачеха) или отец (отчим) в полной семье, родитель в неполной, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель), воспитывающие одновременно детей до 3 лет и от 3 до 18 лет. При этом опекун имеет право на такое пособие, если опека установлена над ребенком до 3 лет и детьми от 3 до18 лет и ребенку в возрасте от 3 до 18 лет не предоставляется государственное обеспечение в связи с нахождением в опекунской семье.

Пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет назначается вышеуказанным лицам, при условии назначения и выплаты матери, отцу, усыновителю, опекуну, другому родственнику или члену семьи ребенка пособия по уходу в возрасте до 3 лет.

Пособие назначается в размере 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, за два последние квартала.

При воспитании двоих и более детей назначается одно пособие, которое выплачивается ежемесячно по день достижения младшим ребенком трех лет включительно, если в этот период воспитываются дети или один малыш от 3 до 18 лет.

Лицам, одновременно имеющим право на пособие на детей от 3 до 18 лет и пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, назначается и выплачивается один вид государственного пособия по их выбору.