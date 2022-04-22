Какие животные Беловежской пущи пострадают больше всего из-за забора на границе

Заместитель генерального директора по научной и инновационной работе государственного научно-производственного объединения «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» кандидат сельскохозяйственных наук Павел Гештовт на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА рассказал о том, какие животные на территории Беловежской пущи пострадают больше всего из-за забора на границе Польши и Беларуси.

Павел Гештовт сказал, что Национальный парк «Беловежская пуща» ценен как единый трансграничный резерват, а дикие животные не различают границ государств — территория питания для них едина. «Стоит начать с зубра как знакового для Беларуси вида животных. Мы знаем, что зубр уязвим, поэтому генетическое разнообразие этого животного очень низкое. Популяция была создана всего с 7 особей. Сейчас на территории Беловежской пущи обитают порядка 1,5 тыс. особей зубра — половина из них в Беларуси, а другая — в Польше. Наличие каких-либо барьеров мешает осуществлять генетический обмен. Следовательно, строительство забора негативно скажется на популяции зубра, — рассказал заместитель гендиректора. — Если говорить о хищниках, то сейчас препятствий для их перемещения через границу Беларуси и Польши нет. Допустим, если взять рысь, то исследования с помощью GPS-слежения показывают, что территория обитания одной особи рыси может быть как на нашей территории, так и в Польше. За год в зависимости от особи рыси от 40 до 60 раз переходили границу. К примеру, если на территории Беларуси фактор беспокойства меньше, то эти животные выбирают Беларусь для появления потомства. Где-то на территории Польши лучше кормовые условия, поэтому особи уходят туда охотиться и добывать пищу себе и молодняку. Создание забора — капитального сооружения высотой в 5 м — полностью прекратит перемещение рысей между частями Беловежской пущи».

Ранее не возникало проблем для перехода через границу стран и у волков, между популяциями производился успешный генетический обмен. «Также в Беловежской пуще спустя долгое время появился медведь. В прошлом году он переходил границу минимум 4 раза. Строительство забора повлияет и на эти виды. Для хищников важно генетическое разнообразие, потому что их популяции немногочисленны и имеют маленькую плотность населения. Те же рыси и медведи не могут обитать рядом с человеком и избегают участков, где ведется активная сельскохозяйственная деятельность или есть повышенный фактор беспокойства», — пояснил Павел Гештовт.

В целом Беловежская пуща является достаточно крупным миграционным коридором. Если на его территории устанавливается заградительное сооружение, то обмен между популяциями прекращается. «На нашей территории будет производиться подпитка и рысей, и медведя, но проблемы будут у тех популяций, которые находятся на территории Польши. И, опять же, это окажет негативное влияние на биологическое разнообразие в едином трансграничном объекте наследия ЮНЕСКО», — заключил представитель Академии наук.

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