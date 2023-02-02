Каким образом приобрести древесину для строительства, реконструкции или ремонта? Разъясняем пошагово

Древесина в заготовленном виде вне биржевых торгов реализуется на основании Правил реализации древесины, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 22 августа 2022 года № 294, и требований постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 14 сентября 2022 года № 14

I. Условия реализации

Древесина в заготовленном виде может быть реализована физическим лицам:

по цене организаций-изготовителей, не привязанной к биржевой котировке (далее – льготная цена);

по цене организаций-изготовителей не ниже биржевой котировки (далее – рыночная цена).

II. Порядок реализации

По льготной цене древесина отпускается физическим лицам:

для строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек – в объеме до 70 куб. м;

для текущего ремонта принадлежащих физическим лицам жилых домов, надворных построек, ограждений земельного участка, объектов, расположенных на территории садового товарищества или дачного кооператива – в объеме до 10 куб. м.

Алгоритм действий при реализации древесины по льготной цене.

Гражданин подает в лесхоз ЗАЯВКУ, в которой указывает:

при строительстве:

цель приобретения древесины;

объем;

реквизиты документов (наименование, дата и номер (при их наличии)):

документа, удостоверяющего право на земельный участок (решение райисполкома о выделении участка для строительства недвижимого имущества; государственный акт на выделение земельного участка);

документации на строительство объекта (проектно-сметная или сметная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями законодательства);

при реконструкции или капитальном ремонте:

цель приобретения древесины;

объем;

адрес объекта недвижимого имущества на реконструкцию или капитальный ремонт которого испрашивается древесина;

реквизиты документов (наименование, дата и номер):

документа, подтверждающего госрегистрацию недвижимого имущества (свидетельство о регистрации имущества или иной документ, подтверждающий право собственности на данное имущество);

документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта (проектно-сметная или сметная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями законодательства);

при текущем ремонте:

цель приобретения древесины;

объем;

адрес объекта недвижимого имущества на текущий ремонт которого испрашивается древесина;

реквизиты документов (наименование, дата и номер):

документа, подтверждающего госрегистрацию недвижимого имущества (свидетельство о регистрации имущества или иной документ, подтверждающий право собственности на данное имущество).

В случае садовых товариществ – решения о предоставлении физлицу земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Лесхоз в течение 15 КАЛЕНДАРНЫХ дней с даты регистрации заявки уведомляет заявителя о наличии (либо отсутствии) запрашиваемого объема древесины.

При наличии в лесхозе испрашиваемой древесины, гражданин по назначенной лесхозом дате является в лесхоз и представляет документы, реквизиты которых указал в заявке. Лесхоз делает копии документов и их подшивает к заявке.

ДОГОВОР подписывается после сверки реквизитов предоставленных документов с информацией, указанной в заявке. Типовая форма Договора предусмотрена постановлением Минлесхоза от 14 сентября 2022 г. № 14.

При невозможности удовлетворить заявку лесхоз в течение 10 КАЛЕНДАРНЫХ дней с момента ее регистрации перенаправляет заявку в ГПЛХО с обоснованием причин отсутствия запрашиваемой древесины.

Предложенные ГПЛХО варианты удовлетворения заявки лесхоз в течение 5 КАЛЕНДАРНЫХ дней отправляет заявителю вместе с обоснованием причин своего отказа.

В случае, если гражданин не предоставил до ноября года, в котором приобрел древесину, отчет об ее использовании лесхоз до 1 декабря информирует гражданина о необходимости предоставить такой отчет или предоставить информацию, поясняющую невозможность предоставления такого отчета.

Алгоритм действий при реализации древесины по цене организаций-изготовителей не ниже биржевой котировки (рыночной цене).

По рыночной цене древесина отпускается без ограничения по объему в случаях, не подпадающих под пункт 2 второго раздела настоящей памятки или сверх объемов, указанных в пункте 1 второго раздела настоящей памятки.

Гражданин подает в лесхоз ЗАЯВЛЕНИЕ, в котором указывает объем и иные характеристики древесины.

Сроки рассмотрения таких заявлений не нормируются.

Договор на поставку продукции может заключаться в день подачи заявления. Форма такого договора не должна противоречить требованиям законодательства.

Объем реализации такой продукции неограничен. Виды рубок для заготовки такой древесины неограничен.

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