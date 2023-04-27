Каменецкий и Лунинецкий районы занесены на Доску почета Брестской области
В Брестском облисполкоме подвели итоги регионального соревнования за достижение наилучших результатов в социально-экономическом развитии в 2022 году. Победителей чествовали сегодня в торжественной обстановке,
Лучших определяли в 11 номинациях — среди районов, поселковых и сельских советов, предприятий и организаций, учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма.
Лучшим среди поселковых и сельских советов стал Беловежский сельсовет Каменецкого района. Среди промышленных предприятий первое место занял «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», второе — «Савушкин продукт». Среди организаций агропромышленного комплекса список возглавило ОАО «Спорово» Березовского района, затем идут «Молодово-Агро» Ивановского района и «Беловежский» Каменецкого района. Также отмечена работа Лунинецкой ПМК-19, Барановичского зонального узла электросвязи Брестского филиала «Белтелеком», Брестской областной базы «Бакалея».
Первое место среди организаций науки и образования досталось Барановичскому государственному колледжу технологии и дизайна, второе — Пинскому государственному аграрному технологическому колледжу. Оценена работа Березовского историко-краеведческого музея, Кобринской центральной районной больницы, Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта.