Каменецкий и Лунинецкий районы занесены на Доску почета Брестской области

В Брестском облисполкоме подвели итоги регионального соревнования за достижение наилучших результатов в социально-экономическом развитии в 2022 году. Победителей чествовали сегодня в торжественной обстановке,

Лучших определяли в 11 номинациях — среди районов, поселковых и сельских советов, предприятий и организаций, учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма.

«Люди, влюбленные в свою профессию, способные принимать неординарные, грамотные и современные управленческие решения, являются нашим золотым активом. Сейчас наша страна решает сложные, прежде всего экономические, задачи, которые призваны способствовать выходу белорусского государства на новый уровень развития. Элементарное наведение порядка, соблюдение дисциплины, технологических требований, четкая организационная работа должны стать основой для успешного развития каждого предприятия, организаций и учреждений», — подчеркнул председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Среди районов победителями областных соревнований признаны Каменецкий и Лунинецкий. «Заложенная ранее база дает результаты. Промышленность в прошлом году сработала хорошо. Промышленной продукции произведено в сопоставимых ценах на 39% больше. Экспортировали товаров почти на $215 млн. В комплексе это позволило предприятиям сделать рывок вперед. Инвестиции в основной капитал в прошлом году удалось увеличить. Большую роль сыграли и новые проекты. Заложена база на последующие периоды», — рассказал председатель Каменецкого райисполкома Виталий Кулак. Он поблагодарил жителей района, трудовые коллективы за их вклад в развитие малой родины и Брестской области. «Несмотря на санкции, сложности мы нашли варианты выхода из ситуации. Смогли успешно сработать», — добавил Виталий Кулак. Он особенно поблагодарил за труд работников сельского хозяйства.