АктуальноМолодежьОбществоСпорт

Каникулы с пользой для здоровья в Лунинецком районе

05.01.2022
25

Лунинецкие милиционеры организовали две ознакомительные экскурсии для несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, а также с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в детско-юношескую спортивную школу «Дельфин», где подросткам рассказали о возможностях для занятия спортом.

Ребятам была предоставлена возможность позаниматься в тренажёрном зале, где для них провел практическое занятие мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Республики Беларусь 2021 года по версии WRPF, и по совместительству начальник инспекции по делам несовершеннолетних РОВД Вадим Корженевич.

Милиционер продемонстрировал ребятам ряд спортивных упражнений, правильную технику их выполнения, рассказал о необходимости ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, пользе увлечения спортом и активным отдыхом.

К слову, группа ИДН Лунинецкого РОВД в социальной сети «ВКонтакте», а также одноименный аккаунт в «Инстаграм», насчитывают более 9 тысяч подписчиков и являются популярными в подростковой среде.

По информации brest.mvd.gov.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Жилье с господдержкой: абсолютный приоритет – многодетные семьи и люди в погонах

Жилье с господдержкой: абсолютный приоритет – многодетные семьи и люди в погонах

05.01.2022
Photo of «Пропаганда»: Конституция, ВНС и перемены (видео)

«Пропаганда»: Конституция, ВНС и перемены (видео)

05.01.2022
Photo of “Мы все нуждаемся в любви»: беседа в канун Рождества, “Майстар года” и экономика района” — читайте в номере газеты “Лунінецкія навіны” за 6 января

“Мы все нуждаемся в любви»: беседа в канун Рождества, “Майстар года” и экономика района” — читайте в номере газеты “Лунінецкія навіны” за 6 января

05.01.2022
Photo of Дальнобойщик пытался ввезти в Беларусь почти 180 кг психотропов

Дальнобойщик пытался ввезти в Беларусь почти 180 кг психотропов

05.01.2022
Photo of Работнікі сацыяльнай абароны адзначаюць прафесійнае свята (Лунінецкі раён)

Работнікі сацыяльнай абароны адзначаюць прафесійнае свята (Лунінецкі раён)

05.01.2022
Photo of Разыскивается жительница агрогородка Полесский (Лунинецкий район)

Разыскивается жительница агрогородка Полесский (Лунинецкий район)

05.01.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть