Каникулы с пользой для здоровья в Лунинецком районе

Лунинецкие милиционеры организовали две ознакомительные экскурсии для несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, а также с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в детско-юношескую спортивную школу «Дельфин», где подросткам рассказали о возможностях для занятия спортом.

Ребятам была предоставлена возможность позаниматься в тренажёрном зале, где для них провел практическое занятие мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Республики Беларусь 2021 года по версии WRPF, и по совместительству начальник инспекции по делам несовершеннолетних РОВД Вадим Корженевич.

Милиционер продемонстрировал ребятам ряд спортивных упражнений, правильную технику их выполнения, рассказал о необходимости ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, пользе увлечения спортом и активным отдыхом.

К слову, группа ИДН Лунинецкого РОВД в социальной сети «ВКонтакте», а также одноименный аккаунт в «Инстаграм», насчитывают более 9 тысяч подписчиков и являются популярными в подростковой среде.

По информации brest.mvd.gov.by