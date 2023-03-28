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Капитальный ремонт путепровода в Лунинце планируют начать в апреле

28.03.2023
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В Лунинецком районе самой масштабной дорожной стройкой в 2023 году станет капитальный ремонт путепровода через железную дорогу в райцентре.

Работы планируется начать уже в апреле. «Важность путепровода, который соединяет практически две равнозначные части города, переоценить трудно, – отмечает заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Сергей Черненко. – Работы будут проводиться планово, без полного перекрытия этой транспортной артерии города. То есть, мост будет ремонтироваться поэтапно с организацией движения в обе стороны. В то же время, по нему не смогут двигаться пешеходы и будет организован безопасный переход через железнодорожные пути. В целом, на капремонт отводится по проекту 18 месяцев и его стоимость более 12 миллионов рублей. К сожалению, придется испытывать определенные неудобства, ведь движение через путепровод интенсивное. Тем не менее, будет реализован важнейший для горожан проект».

Какие улицы в городах и дороги в районе планируется отремонтировать в 2023 году — в последующих публикациях. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

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