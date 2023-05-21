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Капремонт дома начинают в Микашевичах по графику

21.05.2023
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В Микашевичах начинается капитальный ремонт 5-этажного дома по ул. Первомайской, 2. ​ 

Как рассказал представитель генерального подрядчика – директор СУ-63 ОАО «Стройтрест №2 г. Пинска» Андрей Лещук, коллектив планирует приступит к работе уже в ближайшую неделю. Заказчиком преображения этого строения выступило Лунинецкое ЖКХ. Среди намеченных работ – замена кровли, оконных блоков в местах общего пользования, тепловая реабилитация фасада, а также другие изменения, которые включены в «капиталку».

График капитального ремонта жилищного фонда в Лунинецком районе на 2023 год

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