Капремонт дома начинают в Микашевичах по графику

В Микашевичах начинается капитальный ремонт 5-этажного дома по ул. Первомайской, 2. ​

Как рассказал представитель генерального подрядчика – директор СУ-63 ОАО «Стройтрест №2 г. Пинска» Андрей Лещук, коллектив планирует приступит к работе уже в ближайшую неделю. Заказчиком преображения этого строения выступило Лунинецкое ЖКХ. Среди намеченных работ – замена кровли, оконных блоков в местах общего пользования, тепловая реабилитация фасада, а также другие изменения, которые включены в «капиталку».

График капитального ремонта жилищного фонда в Лунинецком районе на 2023 год

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