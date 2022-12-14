Тут в соцсетях, сегодня, 14 декабря, начали панику разводить. В Микашевичах будто бы затянулся капремонт дома по улице Молодёжная 17б и нет газоснабжения, а вот фасад сделан.

Во первых, капремонт переходящий на следующий год. Почему такой график? Так всё зависит от финансирования — денег жильцов, которые они отчисляют на капремонт с 1999 года, никогда не хватит на все работы. И капремонты датируются государством, причём большая часть средств направляется именно из бюджета.

Во вторых, заранее проводились собрания и людей информировали о работах.

В третьих, возникли проблемные вопросы при замене газовой системы. так как не ко всем и сразу можно попасть в квартиры, а кто-то вообще заявлял. что у них сделан ремонт и их все устраивает.

В четвертых. газ уже подан с первый и второй подъезды, в 3, 4 и 5 подъезды подать газ должны сегодня, 14 декабря, если конечно, получиться, так как газовики должны пройтись по всем квартирам и всё проверить.

Не факт, что во все квартиры получиться попасть.

И да, фасад делается тогда, когда позволяют погодные условия, а вот замену сетей газоснабжения можно делать и зимой.

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