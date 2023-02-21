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Капремонт домов в Брестской области и в Лунинецком районе

21.02.2023
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Более 140 домов планируют капитально отремонтировать в этом году в Брестской области, сообщил на итоговой коллегии областного управления ЖКХ его генеральный директор Александр Максимчук, сообщает БЕЛТА

«В 2023 году для обеспечения доли капитального ремонта на уровне 3% от эксплуатируемого жилищного фонда необходимо обеспечить ввод 143 домов площадью 390 тыс. кв.м. На эти цели будет направлено около Br80 млн, в том числе Br46,7 млн из местных бюджетов и Br33 млн — из средств граждан», — сказал Александр Максимчук.

В 2022 году в области после капитального ремонта в эксплуатацию введено 120 домов площадью 326,4 тыс. кв.м, или 89,1% от плана. На эти цели было направлено Br65,5 млн, в том числе Br34,3 млн — из местных бюджетов и Br31,2 млн — средства граждан. 

Текущий график капитального ремонта жилфонда Лунинецкого района в 2023 году

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