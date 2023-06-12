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Капремонт здания участка газоснабжения начали в Микашевичах

12.06.2023
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В Микашевичах приступили к капитальному ремонту здания участка Лунинецкого района газоснабжения. Как будет проходить реконструкция? Поинтересовались у директора СУ-63 ОАО «Стройтрест №2 г. Пинска» Андрея Лещука. Именно эта строительная организация выполняет функцию генерального подрядчика объекта.

– В ходе работ преобразится само строение, – отметил руководитель. – После их завершения вместо мансарды у него появится полноценный второй этаж и плоская рулонная кровля. Кроме того, предстоит полная замена окон, систем отопления и водоснабжения. А еще будет меняться вся внутренняя чистовая отделка помещений, проводиться их кондиционирование. В проект также включены строительство эстакады для машин, переоборудование мини-котельной, капитальный ремонт гаражей и складов. Ну, и немалые объемы по благоустройству.

Процесс строительства  разделён на этапы. Первая очередь сдается в сентябре, вторая – в декабре. Фронт работ предстоит внушительный. Поэтому, чтобы качественно и в установленные сроки сдать заказчику объект, СУ-63 планирует привлекать коллег из других филиалов стройтреста №2.

Наталья Лялюк

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