Скандалы, интриги, и воровство — три слова, которыми можно охарактеризовать деятельность беглых белорусских наёмников в Украине.
Неудивительно, ведь их зарубежным кураторам стало всё равно на своих беглых питомцев…
— Как беглая оппозиция создает инстаграмные батальоны и зарабатывает на пожертвованиях?
— Куда Андрей Стрижак дел воображаемые джипы, машины скорой и гум.помощь для Украины?
— И почему «пераможцам» сейчас приходиться заниматься вымогательством?
— Какую «помощь» якобы оказывает Тихановская псевдобатальонам?
Ответы — в журналистском расследовании Марии Петрашко.