Картонные батальоны белорусов на Украине: как беглые и батальон Калиновского делят бизнес на войне? (видео)

Скандалы, интриги, и воровство — три слова, которыми можно охарактеризовать деятельность беглых белорусских наёмников в Украине.

Неудивительно, ведь их зарубежным кураторам стало всё равно на своих беглых питомцев…

— Как беглая оппозиция создает инстаграмные батальоны и зарабатывает на пожертвованиях?

— Куда Андрей Стрижак дел воображаемые джипы, машины скорой и гум.помощь для Украины?

— И почему «пераможцам» сейчас приходиться заниматься вымогательством?

— Какую «помощь» якобы оказывает Тихановская псевдобатальонам?

Ответы — в журналистском расследовании Марии Петрашко.