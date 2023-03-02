Кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь» проведут в Лунинце

В Лунинецком городском доме культуры ГУК «Централизованная клубная система Лунинецкого района» 9 марта 2023 года в 15.00 часов, состоится кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь»

Приглашаются девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям.

ИМЕЮЩИЕ: гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории ( независимо от места учебы, работы); возраст от 18 лет и до 24 лет включительно на дату проведения финала; рост не ниже 174 см.

НЕ ИМЕЮЩИЕ: на теле татуировок и пирсинга; брачных отношений и никогда не состоявшие в браке; детей. Приветствуется знание английского языка, а также владение навыками общения на других языках.

Конкурсантка должна быть готова к самопрезентации, включающей в себя выход участницы в купальнике, фото-(видео) съёмку участницы, демонстрацию творческих способностей.

Вход свободный! Заявки принимаются по телефону 24082, 20568 и электронный адрес luninec_cks@guo.ghu.by

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