Католики празднуют Светлое Христово Воскресение — Пасху
Уважаемые христиане католической конфессии! От всего сердца ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с праздником Пасхи!
Светлое Христово Воскресение является великим торжеством человеколюбия. Пасхальные дни озаряют мир верой в победу добра и справедливости, наполняют сердца любовью к ближним, обращают нас к многовековым традициям нашего народа, которые и сегодня являются основой единства и согласия.
В этот день в душах людей еще ярче разгораются огоньки милосердия и добра, уверенность в том, что все плохое осталось в прошлом, а настоящее и будущее принесут только мир и благополучие.
Искренне желаем, чтобы эти праздничные дни согрели сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, принесли в дома взаимопонимание и счастье, придали силы для новых трудов во имя расцвета нашей Лунинецкой земли, утверждения идеалов справедливости, милосердия и бескорыстной помощи ближнему!
Районный исполнительный комитет.
Районный совет депутатов.