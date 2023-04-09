Общество

Католики празднуют Светлое Христово Воскресение — Пасху

09.04.2023
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Уважаемые христиане католической конфессии! От всего сердца ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с праздником Пасхи!

Светлое Христово Воскресение является великим торжеством человеколюбия. Пасхальные дни озаряют мир верой в победу добра и справедливости, наполняют сердца любовью к ближним, обращают нас к многовековым традициям нашего народа,  которые и сегодня являются основой единства и согласия.

В этот день в душах людей еще ярче разгораются огоньки милосердия и добра,  уверенность в том, что все плохое осталось в прошлом, а настоящее и будущее принесут только мир и благополучие.

Искренне желаем, чтобы эти праздничные дни согрели сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, принесли в дома взаимопонимание и счастье,  придали силы для новых трудов во имя расцвета нашей Лунинецкой земли, утверждения идеалов справедливости, милосердия и бескорыстной помощи ближнему!

Районный исполнительный комитет.

Районный совет депутатов.

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