Католики празднуют Светлое Христово Воскресение — Пасху

Уважаемые христиане католической конфессии! От всего сердца ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с праздником Пасхи!

Светлое Христово Воскресение является великим торжеством человеколюбия. Пасхальные дни озаряют мир верой в победу добра и справедливости, наполняют сердца любовью к ближним, обращают нас к многовековым традициям нашего народа, которые и сегодня являются основой единства и согласия.

В этот день в душах людей еще ярче разгораются огоньки милосердия и добра, уверенность в том, что все плохое осталось в прошлом, а настоящее и будущее принесут только мир и благополучие.

Искренне желаем, чтобы эти праздничные дни согрели сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, принесли в дома взаимопонимание и счастье, придали силы для новых трудов во имя расцвета нашей Лунинецкой земли, утверждения идеалов справедливости, милосердия и бескорыстной помощи ближнему!

Районный исполнительный комитет.

Районный совет депутатов.