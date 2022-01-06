Казахстан на грани гражданской войны: причины беспорядков, западные кураторы и белорусский блицкриг (видео)

Для белорусских политологов, силовиков и журналистов при этом события в Казахстане – особо понятны. Ведь в этой стране используется практически зеркальный инструментарий внешней раскачки ситуации, который Беларусь пережила в 2020-ом году. С той лишь разницей, что к попытке казахского блицкрига западные кураторы подошли более подготовленными, учтя неудачный минский опыт.