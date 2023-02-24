Общество

Казахстан призывает Польшу снять ограничения для грузовиков на границе с Беларусью

24.02.2023
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Казахстан обратился к польской стороне с призывом снять ограничения для казахстанских грузоперевозчиков на границе с Беларусью. Сообщение об этом опубликовано сегодня на сайте Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», сообщает БЕЛТА.

С 21 февраля 2023 года было запрещено движение грузовых автомобилей на погранпереходе «Кукурыки» («Козловичи»).

Посольство Казахстана направило в государственные органы Польши ноты о необходимости снятия ограничений для внутренних перевозчиков.

По словам управляющего директора Департамента логистики и перевозок НПП «Атамекен» Мурата Амрина, переход «Кукурыки — Козловичи» был последней возможностью для казахстанских грузоперевозчиков после закрытия перехода «Бобровники — Берестовица». «Новое ограничение распространяется также на казахстанских перевозчиков, перевозящих экспортные товары из стран Европы и европейские товары на предприятия. Последствия — миллионы убытков», — сказал он. По состоянию на 23 февраля на территории Польши находится более 150 казахстанских автомобилей, более сотни едут в Евросоюз. «Логистика нарушена, стоимость перевозки возрастет», — обращает внимание Мурат Амрин.

В сообщении указывается также, что единственным наземным маршрутом, соединяющим ЕС и страны ЕАЭС, является дорога через погранпереходы Литва-Беларусь, Латвия-Беларусь и Латвия-Россия. Есть и альтернативный маршрут через Каспийское море. Однако данный маршрут увеличивает расстояние до стран Европы в 1,5 раза, увеличивает стоимость перевозки в 2-3 раза из-за вынужденного использования нескольких видов транспорта, влияния климато-географических условий на маршрут (сезон ураганов, высокие горы и т.д.).

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