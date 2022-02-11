Каждый второй житель Брестской области прошел полный курс вакцинации от коронавируса

В Брестской области половина жителей региона получили два компонента вакцины против коронавирусной инфекции, сообщил первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Андрей Корнелюк.

В Брестской области первым компонентом привились 61,2% жителей региона. Это около 793 тыс. человек, в том числе дети. Вторую дозу получили, то есть прошли полный курс вакцинации от коронавируса, 50% жителей области. “Сейчас, как правило, при признаках респираторного заболевания – это и есть штамм омикрон. Мы видим и акцентируем на этом внимание, что основная защита от коронавируса – вакцинация. Привитые пациенты, которые получили еще и бустерную вакцину, как правило, переносят заболевание гораздо легче. Чтобы защитить себя и близких, нужно обязательно сделать прививку. Вакцин достаточно”, – подчеркнул Андрей Корнелюк.

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей в Брестской области наблюдается незначительный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Стационары заполнены на 35% от пиковой нагрузки в четвертую волну коронавируса. “У нас достаточное количество мест, реанимационного оборудования, кислородных точек. И работа в этом направлении продолжается. Модернизируются кислородные системы, устанавливаются стационарные газификаторы, ведутся работы по разводке кислородных систем. Поэтапно увеличиваем количество кислородных точек в опорных – в Бресте, Барановичах и Пинске – и районных больницах”, – рассказал собеседник.

Из-за особенностей омикрон-штамма сейчас возросла нагрузка на поликлиники. “Мы укрепили амбулаторное звено, обеспечили работу в субботу и воскресенье. Организации здравоохранения области располагают всем необходимым для оказания качественной медпомощи. Ситуация в регионе управляемая, – добавил Андрей Корнелюк. – В сезон подъема заболеваемости ОРИ нужно соблюдать социальную дистанцию, использовать маски (особенно в общественном транспорте и местах массового скопления людей), обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, почаще проветривать помещения. И нужно сделать прививку – это основной фактор защиты от коронавирусной инфекции”.

belta.by