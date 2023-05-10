Общество

КГБ: следы заказчика предотвращенных в Беларуси терактов ведут в Украину

10.05.2023
51

Следы заказчика предотвращенных Комитетом государственной безопасности Беларуси терактов, которые собирались совершить 9 мая, ведут в Украину. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ, анонсируя фильм-расследование, который будет показан вечером.

«В преддверии праздника Великой Победы и непосредственно в сам день 9 Мая в Беларуси планировали осуществить сразу несколько терактов. КГБ пресек эти попытки, сообщил глава ведомства Иван Тертель», — рассказали в эфире телеканала.

Взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа. Посылки получали разные люди с заданием забрать и не задавать лишних вопросов. «В нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы, всколыхнуть ситуацию в стране. Следы заказчика терактов ведут в Украину», — заявили в новостном эфире.

Ранее 9 мая председатель КГБ Иван Тертель рассказал журналистам о пресечении попыток совершения терактов. «Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы, — заявил он. — Это были попытки организации терактов на нашей территории. И мы считаем, что это было привязано именно ко Дню Победы».

Глава КГБ отметил важность бдительности граждан, без которой работа любой спецслужбы будет не столь эффективной. «Нашу молодежь, наших студентов пытаются втянуть в совершение терактов. Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад», — подчеркнул Иван Тертель.

belta.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В политехническом колледже Лунинца провели День открытых дверей

В политехническом колледже Лунинца провели День открытых дверей

10.05.2023
Photo of Руководителя ООО будут судить за уклонение от уплаты налогов

Руководителя ООО будут судить за уклонение от уплаты налогов

10.05.2023
Photo of До конца недели спад уровней воды на реках Беларуси сохранится

До конца недели спад уровней воды на реках Беларуси сохранится

10.05.2023
Photo of Регистрация на централизованное тестирование начинается с 10 мая

Регистрация на централизованное тестирование начинается с 10 мая

10.05.2023
Photo of Площадку с уличными тренажерами обустраивают в Микашевичах

Площадку с уличными тренажерами обустраивают в Микашевичах

10.05.2023
Photo of Два пожара произошло в Лунинецком районе. Горели хозпостройки

Два пожара произошло в Лунинецком районе. Горели хозпостройки

10.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть