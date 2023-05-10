КГБ: следы заказчика предотвращенных в Беларуси терактов ведут в Украину

Следы заказчика предотвращенных Комитетом государственной безопасности Беларуси терактов, которые собирались совершить 9 мая, ведут в Украину. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ, анонсируя фильм-расследование, который будет показан вечером.

«В преддверии праздника Великой Победы и непосредственно в сам день 9 Мая в Беларуси планировали осуществить сразу несколько терактов. КГБ пресек эти попытки, сообщил глава ведомства Иван Тертель», — рассказали в эфире телеканала.

Взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа. Посылки получали разные люди с заданием забрать и не задавать лишних вопросов. «В нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы, всколыхнуть ситуацию в стране. Следы заказчика терактов ведут в Украину», — заявили в новостном эфире.

Ранее 9 мая председатель КГБ Иван Тертель рассказал журналистам о пресечении попыток совершения терактов. «Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы, — заявил он. — Это были попытки организации терактов на нашей территории. И мы считаем, что это было привязано именно ко Дню Победы».

Глава КГБ отметил важность бдительности граждан, без которой работа любой спецслужбы будет не столь эффективной. «Нашу молодежь, наших студентов пытаются втянуть в совершение терактов. Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад», — подчеркнул Иван Тертель.

belta.by