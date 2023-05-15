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КГК: нарушений при сдаче ЦЭ по русскому и белорусскому языкам не выявлено

15.05.2023
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В централизованном экзамене по русскому и белорусскому языкам приняли участие более 53 тыс. учащихся. Нарушений при сдаче ЦЭ не выявлено. Об этом сообщили в Комитете государственного контроля.

Испытания 14 мая прошли в 144 пунктах тестирования. В них приняли участие 53 094 учащихся, или 99,6% от числа зарегистрировавшихся.

Фактов нарушений среди молодых людей, сдававших экзамен, не выявлено. Как уточнили в КГК, один учащийся не смог пройти экзамен по состоянию здоровья. Он получит возможность пересдать предмет в один из резервных дней.

В Лунинецком районе ЦЭ проходил на базе государственного аграрного колледжа райцентра

Второй ЦЭ по выбору выпускника, во время которого учащиеся будут сдавать выбранную ими дисциплину, пройдет 21 мая. При себе ребята должны иметь документ, удостоверяющий личность, пропуск и гелевую ручку черного цвета. Использование в аудитории мобильных телефонов запрещено, как и любых носителей информации. При этом при сдаче предметов “химия” и “физика” разрешается использовать простейшие калькуляторы.

Контролировать подготовку и ход проведения ЦЭ будут выездные контрольно-аналитические группы из числа работников КГК

belta.by

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