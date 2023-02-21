Общество

КГК открывает горячую линию по вопросам деятельности операторов сотовой связи

21.02.2023
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С 21 февраля по 10 марта в Комитете госконтроля будет работать горячая линия по вопросам деятельности операторов сотовой подвижной электросвязи, качества и стоимости предоставляемых ими услуг для населения. Об этом сообщили в КГК.

Белорусы могут проинформировать о фактах некачественного оказания услуг сотовой связи и сервисов на ее основе, излишнего начисления либо списания стоимости услуг, необоснованного подключения дополнительных опций, невыполнения требований законодательства о защите прав потребителей при реализации операторами товаров и услуг, недостатках при сервисном и гарантийном обслуживании и др.

Можно также высказать предложения, направленные на улучшение качества работы операторов сотовой связи.

Позвонить на горячую линию можно в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по короткому номеру 191.

belta.by

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