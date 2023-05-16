КГК открывает короткий номер по вопросам проведения ЦЭ

Комитет государственного контроля открывает короткий номер 191. Цель – узнать мнение родителей выпускников по вопросам проведения централизованного экзамена. Об этом сообщили в КГК.

В КГК планируют узнать отношение выпускников и их родителей к ЦЭ, а также их мнение по различным аспектам его проведения. В их числе – проведение ЦЭ вместо выпускных экзаменов; проведение экзамена не в школах, а в пунктах тестирования; вопросы подвоза учащихся в пункты тестирования; организация процесса проведения экзамена и др.

Приниматься звонки на короткий номер 191 будут с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 с 16 по 18 мая.

А 18 мая по данным вопросам КГК проведет горячую линию. Телефоны будут озвучены накануне горячей линии.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram