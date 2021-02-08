КГК предупреждает граждан о росте числа случаев телефонного мошенничества

В последнее время в Беларуси участились случаи телефонного мошенничества (вишинга), сообщает БЕЛТА со ссылкой Telegram-канал Комитета государственного контроля.

“Как правило, аферисты представляются сотрудниками банков, государственных органов, в том числе Комитета госконтроля. Под надуманными предлогами (осуществление подозрительных финансовых операций по счетам владельца, организация проверки и привлечение к уголовной ответственности, наличие вредоносного приложения на мобильном телефоне, которое может влиять на управление банковской картой и др.) мошенники пытаются узнать у граждан или представителей субъектов хозяйствования информацию о реквизитах банковских карт, движении денежных средств по счетам организаций и т.п.”, – пояснили в КГК.

Несколько случаев, когда мошенники под видом работников Департамента финансовых расследований выманивали личные данные граждан, установлены в феврале 2021 года. Например, в Новополоцке злоумышленник пытался по телефону узнать информацию о банковской карте местной жительницы, ссылаясь на запрос из банка. Аферист предлагал женщине онлайн-помощь в удалении вредоносного приложения с мобильного телефона.

Схожий случай произошел в Лиде: на мобильный телефон работницы местного предприятия позвонил неизвестный мужчина, который тоже представился работником органов финансовых расследований Комитета госконтроля. Он предложил ей сотрудничество якобы для проверки информации об осуществлении подозрительных финансовых операций по расчетным счетам предприятия.

В обоих случаях потенциальные жертвы проявили бдительность, не сообщив телефонным мошенникам интересующую их информацию. Благодаря этому злоумышленники не смогли причинить какой-либо материальный ущерб.

“Аферисты постоянно совершенствуют способы обмана доверчивых граждан. В частности, могут называть фамилии или должности действующих работников контролирующих либо правоохранительных органов, номера их служебных телефонов, телефонов доверия и отделов по работе с обращениями граждан (как правило, эти данные находятся в свободном доступе, в том числе размещены на сайтах госорганов в интернете)”, – добавили в контрольном ведомстве.

Гражданам необходимо знать, что представители Комитета госконтроля никогда не запрашивают по телефону сведения о банковских картах и другую личную информацию. И в целом, кем бы ни представлялись собеседники, нельзя сообщать им информацию о номерах своих банковских карт, сроках их действия, кодах и паролях, а также паспортные данные.

Обо всех фактах телефонного мошенничества следует незамедлительно информировать органы внутренних дел.

Что касается подозрительных звонков, когда звонившие представляются работниками органов финансовых расследований, то сообщить информацию об этом можно в управление собственной безопасности Комитета госконтроля по телефону 8(017) 328 54 99.