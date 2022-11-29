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Киберпреступность под грифом секретно. КИБЕРфронт (видео)

29.11.2022
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Неспокойная ситуация в регионе, мировой кризис — всё это импульсы для обострения киберпреступности.

И Беларусь сегодня испытывает эту волну на себе.

Преступники, часто находясь не на территории страны, проверяют на прочность не только простых белорусов, но и субъекты экономики. Уже 20 процентов всех фактов в криминальных сводках — это преступления с приставкой КИБЕР.

Противостоит им оперативное подразделение МВД, которое сегодня отмечает 20-летие.

По сути, с его созданием дан старт формированию новой системы противодействия этому виду криминала.

Кто они — универсальные оперативники со знанием айти?

Что из удачных кейсов сегодня не под грифом секретно?

И что это за преступления, где фигурируют миллионы долларов?

Смотрите фильм Агентства теленовостей «КИБЕРфронт».

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