Кладбище в Микашевичах: подрубленные деревья и беспорядок (Лунинецкий район)

Микашевичский цех Лунинецкого ЖКХ недавно забил тревогу: на одном из самых больших городских кладбищ по улице Ленинская кто-то начал «подрубать» стволы деревьев, чтобы они скорее усыхали. Как следует из разъяснительных объявлений, размещенных предприятием в социальных сетях, эта процедура не только не ускорит процесс удаления зеленых насаждений, но и создаст еще больше проблем.

Разъяснения дает руководитель микашевичского цеха Лунинецкого ЖКХ Виталий Сенюк:

– Представители нашего предприятия ежегодно обследуют зеленые насаждения во всех местах захоронений, чтобы выявить аварийные деревья. После составления соответствующих документов удаляем деревья, несущие угрозу. Эта процедура – дело не одного дня. Тем более, когда ствол дерева «подсечен»: за такие объекты даже альпинисты отказываются браться. Поэтому гражданам, которым доставляет хлопоты листва, и они пытаются таким образом придать ускорение процессу вырубки, стоит задуматься о сохранности памятников и надгробных плит в случае обрушения «подсеченных» деревьев. Ответственности за это наше предприятие нести не будет.

Кроме того, хочу обратить внимание горожан, что сегодня ведется активное строительство очередной карты городских кладбищ. С вводом ее в эксплуатацию, землякам в очередной раз придется напомнить о строгом соблюдении правил захоронений. К сожалению, до сих пор понимание того, что перед похоронами стоит обратиться в коммунальную службу для проведения официальной процедуры учета, есть не у всех. Естественно, смерть близкого или родного человека – трагедия.

Но, тем не менее, официальная процедура учета — это не наша причуда: так положено по закону. Планируется, что в этом поможет бригада из 3-4 рабочих, которые будут заниматься отбивкой участков, копкой могил и другими похоронными обязанностями.

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Между тем, поводом посетить городские захоронения по ул. Ленинской стали не только «подсеченные» деревья, но и разговор двух горожанок, случайно услышанный на автобусной остановке: «Была недавно на кладбище и вернулась расстроенной. Скажу честно, не могу равнодушно смотреть на беспорядок, который царит в месте, где нашли последний покой близкие и родные. В особенности неприятно констатировать, что виноваты в этом не столько коммунальники, сколько сами люди. Когда горожане поймут, что по-хозяйски надо относиться не только к собственному дому, но и местам захоронения?».

Картина, увиденная на кладбище, свидетельствовала, что пенсионерка имела все основания расстраиваться. По дороге встречались заброшенные могилы с дикой растительностью почти в человеческий рост. Это подрастает смена нынешним деревьям. Порой их дополнял мусор, который кто-то убрал от захоронений своих родных и близких. Несмотря на то, что по периметру кладбищ установлены контейнеры для сбора ТБО, сквозь сухую опавшую листву и высокую траву, местами «проглядывают» старые искусственные цветы, пластиковые бутылки, пустые стеклянные банки, одноразовые стаканчики, полиэтиленовые пакеты и другой мелкий мусор. А еще как принять то, что с добротным памятником и надгробной плитой иногда соседствует полусгнившая деревянная лавочка или (и) покосившийся, с облупившейся краской столик?

Еще грустней стало от мыслей о людском безучастии. Все чаще и чаще современники забывают о давней христианской традиции – поддерживать в порядке не только свои могилы, но и тех, к которым никто не наведывается.

Настоятель мокровского храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, иерей Александр Вабищевич комментирует:

– Нет ничего зазорного в том, чтобы привести в порядок заброшенную могилу. Ведь там, возможно, покоится чья-то мать или отец, а мы должны их почитать. Поэтому необходимо помолиться на могиле неизвестного тебе человека и убраться на ней при необходимости. В знак благодарности его душа будет молиться о вас и ваших родственниках. Когда мы ухаживаем за могилой, то этим проявляем свое почтение, свою любовь к усопшему. И это, безусловно, хорошо. Ведь могилы умерших являются отражением нашей души.

Наталья Лялюк

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