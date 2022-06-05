Кладезь талантов Микашевич (Лунинецкий район)

Такому шикарному Дворцу культуры, оснащенному современным оборудованием, может позавидовать любой областной центр, не говоря уже о районе. Именно благодаря РУПП «Гранит», в 1982 году на месте пустыря в Микашевичах возникло уникальное строение, которое все это время остается сердцем города, где бьется, бурлит и искрится его культурная и общественная жизнь.

Сегодня Дворец культуры РУПП «Гранит» – настоящий кладезь талантов и молодых дарований, для которых созданы все необходимые условия для творческого развития и проведения досуга. В августе нынешнего года учреждение культуры отметит свой 40-летний юбилей. За это время здесь сложился творческий коллектив креативно мыслящих сотрудников, возглавляет который Людмила Люст (на снимке). Не одна яркая звездочка с помощью неравнодушных, знающих свое дело, педагогов зажглась на Микашевичском небосклоне. Благодаря колоссальной поддержке предприятия «Гранит», Дворец с каждым годом становится все лучше и краше. Здесь для всех открыты двери, и каждый, посетив тот или иной коллектив и кружок, обязательно найдет себе занятие по душе.

– На сегодняшний день у нас работает пять детских формирований творческой деятельности и три взрослых, – рассказывает Людмила Федоровна. – К примеру, это образцовый коллектив эстрадно-спортивного танца «Эдельвейс», дети занимаются эстрадным пением, с удовольствием посещают кружки изобразительного искусства «Колорит» и робототехники, а также спортивный «Тай-бо». Хочется высказать огромные слова благодарности в адрес генерального директора РУПП «Гранит» Эдуарда Гаврилковича, который не только поддерживает все наши начинания, но и организует детям поездки на различные конкурсы, причем, всем участникам еще и командировочные расходы оплачиваются. Поверьте, для ребят – это еще и хороший стимул проявить и показать себя.

Необходимо отметить, что градообразующее предприятие – РУПП «Гранит» – вкладывает немалые финансовые средства в развитие социально-культурной сферы города, в том числе и Дворца культуры, как одного из структурных подразделений. Два года назад провели масштабную реконструкцию-благоустройство прилегающей территории, установив фонтан со светомузыкой, оборудовав несколько фотозон. Теперь как подрастающее поколение, так и взрослые любят отдыхать здесь, общаясь и с удовольствием проводя свой досуг. Серьезная модернизация в ближайшее время ожидает и концертный зал учреждения культуры, с обновлением сцены и заменой свето-музыкального оборудования. Все это делается для творческого развития и самореализации горожан вне зависимости от их возраста.

Непревзойденная феерия танца и краски «Колорита»

В образцовом коллективе эстрадно-спортивного танца «Эдельвейс», художественным руководителем которого является талантливый педагог Наталья Тумакова, занимается 80 детей от 4 до 14 лет. Занятия проводятся в четырех группах два раза в неделю. У Натальи Вадимовны, наставника достаточно требовательного и строгого, все ученики способные, старательные и очень ответственные. К слову, для юных артистов созданы все необходимые условия для занятий хореографией. Имеется хорошо оборудованный танцевальный зал, где есть возможность вести видеозапись уроков, а потом на большом экране разбирать элементы каждого танца. Педагог в своих воспитанников вкладывает не только все знание, мастерство, но и душу. Иначе не было бы у «Эдельвейса» столько престижных наград и побед на различных конкурсах и фестивалях, в том числе международных. Коллектив недавно принимал участие в V международном конкурсе исполнительских видов искусств «СЯБРЫ-2022». В номинации «Эстрадный танец» награжден дипломами I и III степени. И даже с наступлением летних каникул занятия не заканчиваются. Наталья Тумакова вместе с ребятами разучивают новые танцевальные номера и готовят программу на подтверждение звания образцового, которое состоится в следующем году.

С интересом посещают юные жители Микашевич занятия по вокалу, который преподает Леонид Доморад. Сегодня у Леонида Николаевича в трех группах обучается 44 ребенка от 6 до 15 лет.

– Принимаем в коллектив всех желающих, – говорит руководитель. – Строгого отбора у нас не существует. Главное, чтобы у ребенка было желание заниматься вокалом, а научить пению можно любого.

Репертуар, который исполняют дети, разнообразный – это и классика, и современные произведения. А чем заинтересовать воспитанника, прекрасно знает Леонид Доморад, у него к каждому есть свой индивидуальный подход.

В этом году планируется увеличить набор учеников для занятий в студии изобразительного искусства «Колорит», которую ведет Лилия Никоньчик. Для ребят с математическим складом ума работает кружок робототехники, кабинет которого укомплектован современным оборудованием. Кстати, четыре года назад именно здесь был открыт первый в районе кружок робототехники, идея по созданию которого принадлежала Эдуарду Гаврилковичу. Руководство «Гранита» действительно не на словах, а на конкретных примерах и делах создает оптимальные условия для разностороннего развития личности ребенка. Более того, занимаются с ребятами проектированием, моделированием и составлением программ непосредственно «гранитовцы» – это заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Артур Ярошеня и инженер по наладке и испытаниям Артур Быков.

Влюбленные в свое дело

В том, что во Дворце культуры сложился действительно увлеченный, креативный, влюбленный в свое дело коллектив единомышленников, которые, не считаясь с личным временем, готовы здесь работать днем и ночью, убедилась, познакомившись с руководителем кружка по спортивному фитнесу «Тай-бо» Сергеем Лаховым. Кстати, жена Сергея Евгеньевича – Надежда Сергеевна – работает художественным руководителем учреждения, а также возглавляет народный театр миниатюр «Гранитный каламбур». Как видим, уже сложилась семейная династия.

Сергей Лахов – удивительный человек, приверженец здорового образа жизни, который уже на протяжении почти сорока лет прививает это и молодежи. Еще во времена Советского Союза он набирал группу молодых людей и, прихватив с собой минимум необходимых вещей, на обычных велосипедах отправлялся в поход на Крымский полуостров, который объездил вдоль и поперек. Практически до недавнего времени спортивной оздоровительной гимнастикой Сергей Евгеньевич с детьми занимался на улице.

– Однажды Эдуард Геннадьевич предложил создать спортивный кружок на базе Дворца культуры, – рассказывает тренер. – Нам опять же за счет средств РУПП «Гранит» оборудовали зал со всем необходимым инвентарем. И вот уже на протяжении двух лет занимаемся с ребятами спортивным фитнесом «Тай-бо», который сейчас очень популярен.

К слову, Сергей Лахов прошел обучение в Минске на фитнес-инструктора и получил соответствующий сертификат. Сейчас у него занимается 10 ребят, среди которых – одна девочка. Задача инструктора – воспитать в подростках чувства дисциплинированности и коллективизма, честности и отзывчивости. В свое время, основываясь на принципах восточных единоборств, древней философии и йоги, тренер разработал собственную гимнастику оздоровления и омоложения. Ведь, как он считает, человеческий организм – многогранен, а возможности – беспредельны.

О Дворце культуры можно рассказывать долго, но, как говорится, лучше один раз увидеть это великолепие собственными глазами, пообщаться с влюбленными в свое дело работниками учреждения культуры и окунуться в ту атмосферу творчества и праздника, которую так умеют тут создавать.

Екатерина Яцушкевич

Фото Сергея Лахова и из архива Дворца культуры РУПП «Гранит»