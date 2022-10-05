Класть ли в гроб вещи? Над вопросами читателей «ЛН» размышляет протоиерей Сергий Крышталь (Лунинецкий район)

Над вопросами читателей «ЛН» размышляет настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» протоиерей Сергий Крышталь.

«В последний путь провожал знакомого человека. Его вдова положила в гроб свою фотографию. Окружающие были в шоке – мол, это плохая примета, накличет на себя беду, еще вскоре сама умрет… Правильно ли класть в гроб вещи, принадлежащие покойнику, или фотографии близких ему людей? Как Церковь относится к этой и другим приметам?»

Отвечает протоиерей Сергий Крышталь:

– Похороны человека или, согласно церковной терминологии, погребение усопшего в православной традиции строго регламентировано. Однако, не все предписания соблюдаются, а многие люди и вовсе ими пренебрегают. Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник, епископ Ковровский написал научную работу «О поминовении усопших по уставу Православной Церкви». Это, пожалуй, самое полное описание чина погребения и молитвенного поминовения почивших. Кому тема интересна в расширенном формате, рекомендую прочитать эту книгу.

Существует традиция, которая приветствуется каноническим правом Православной Церкви: «Если обычай в той или иной местности удержался более 50 лет, и он не претит догматам веры, тогда его не стоит искоренять». Часто пользуемся этой «традицией» ради утешения родственников.

Тем не менее, давайте помнить, что усопшему уже не понадобятся никакие вещи. Это еще не завершившие земной путь люди так пытаются утешить себя, положив что-нибудь в гроб дорогому и любимому человеку. Однако, если строго следовать чину погребения, в гробу не должно быть ничего лишнего. Покойник должен быть одет в чистую одежду. Сверху он укрывается белым церковным саваном (покрывалом). В руку вкладывается крест, свеча и маленькая иконка вместе с разрешительной молитвой, на лоб – венчик. Вот и все! Больше класть ничего не стоит. Так будет правильно и по чину благообразно! Скромность, чистота и порядок – вот самое главное украшение человека и при жизни, и по его кончине.

Увы, вокруг погребения столько суеверий! Вдумайтесь, даже этимология этого слова сама за себя говорит – суетная (или напрасная) вера. Что-то не так положил, где-то не так перешел и т.п. – с этими приметами Церковь борется столетиями…