Климатическая весна в Беларуси ожидается в конце марта, сообщил сегодня журналистам начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

Началом климатической весны считается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов в сторону повышения. “Обычно в Минске это происходит в начале третьей декады марта, на юго-западе раньше, на северо-востоке позже. То есть где-то конец марта в среднем. Так что идем ровно по графику”, – сказал Александр Беганский.

Температура воздуха в истекшем периоде марта находилась в пределах средних многолетних значений, а по северу – на 1 градус выше нормы. “Несмотря на отдельные периоды похолодания и выпадение снега, мы даже опережаем календарь. Так что это нормальный, обычный белорусский март”, – отметил представитель Белгидромета.

Синоптики ожидают потепление после 25 марта. “Но не стоит расслабляться, так как и в апреле могут быть периоды похолодания”, – предупредил синоптик.