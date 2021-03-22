Общество

Климатическая весна в Беларуси ожидается в конце марта

Климатическая весна в Беларуси ожидается в конце марта, сообщил сегодня журналистам начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

Началом климатической весны считается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов в сторону повышения. “Обычно в Минске это происходит в начале третьей декады марта, на юго-западе раньше, на северо-востоке позже. То есть где-то конец марта в среднем. Так что идем ровно по графику”, – сказал Александр Беганский.

Температура воздуха в истекшем периоде марта находилась в пределах средних многолетних значений, а по северу – на 1 градус выше нормы. “Несмотря на отдельные периоды похолодания и выпадение снега, мы даже опережаем календарь. Так что это нормальный, обычный белорусский март”, – отметил представитель Белгидромета.

Синоптики ожидают потепление после 25 марта. “Но не стоит расслабляться, так как и в апреле могут быть периоды похолодания”, – предупредил синоптик.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of ГАИ начала рассылку писем за отсутствие техосмотра

ГАИ начала рассылку писем за отсутствие техосмотра

Photo of Законопроект о дорожном движении предусматривает определенные послабления для автошкол – Комаровский

Законопроект о дорожном движении предусматривает определенные послабления для автошкол – Комаровский

Photo of Еремич: при разработке изменений в Конституцию будут учтены предложения молодежи

Еремич: при разработке изменений в Конституцию будут учтены предложения молодежи

Photo of Шокирующие кадры. Это празднование Дня Воли в 1944 году в Минске.

Шокирующие кадры. Это празднование Дня Воли в 1944 году в Минске.

Photo of Прафілактыка кватэрных крадзяжоў

Прафілактыка кватэрных крадзяжоў

Photo of На службу ў аддзел аховы

На службу ў аддзел аховы

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть