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Клубничный край: объявлен конкурс к празднику “Лунінецкія клубніцы”

07.06.2023
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В Лунинецком районе ежегодно к региональному празднику “Лунінецкія клубніцы” проводятся конкурсы. Представляем вашему вниманию условия и порядок проведения конкурса детских рисунков “Моя клубничная страна”

Срок подачи работ до 20 июня 2023 года.

Конкурс детских рисунков проводится среди детей в возрасте от 8 до 15 лет, посещающих детские объединения в учреждениях культуры и образования.

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон и т.д.), исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, тушь, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т.д.).

Представленные на конкурс работы могут быть выполнены в формате A3 (30×45), А4 (20х30) в любой изобразительной технике. 

Оформление рисунка: плотная основа или в рамке; в нижнем правом углу этикетка с информацией об авторе: фамилия, имя автора, год рождения; название работы.

На конкурс участник представляет одну работу.

КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

– раскрытие темы конкурса;

  • оригинальность;
  • художественный вкус и выразительность;
  • оригинальность техники выполнения работы и качество оформления работы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III место, награждаются Дипломами и призами от организаторов: отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лунинецкого райисполкома, Лунинецкого районного объединения профсоюзов, Лунинецкой районной организации РОО «Белая Русь» Лунинецкого районного комитета ОО «БРСМ».

ПРИМЕЧАНИЕ: по организационным вопросам обращаться по телефонам: 2-40-85, 2-05-68 (ГУК «Лунинецкий районный организационно-методический центр»).

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