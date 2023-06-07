Клубничный край: объявлен конкурс к празднику “Лунінецкія клубніцы”
В Лунинецком районе ежегодно к региональному празднику “Лунінецкія клубніцы” проводятся конкурсы. Представляем вашему вниманию условия и порядок проведения конкурса детских рисунков “Моя клубничная страна”
Срок подачи работ до 20 июня 2023 года.
Конкурс детских рисунков проводится среди детей в возрасте от 8 до 15 лет, посещающих детские объединения в учреждениях культуры и образования.
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон и т.д.), исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, тушь, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т.д.).
Представленные на конкурс работы могут быть выполнены в формате A3 (30×45), А4 (20х30) в любой изобразительной технике.
Оформление рисунка: плотная основа или в рамке; в нижнем правом углу этикетка с информацией об авторе: фамилия, имя автора, год рождения; название работы.
На конкурс участник представляет одну работу.
КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
– раскрытие темы конкурса;
- оригинальность;
- художественный вкус и выразительность;
- оригинальность техники выполнения работы и качество оформления работы.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III место, награждаются Дипломами и призами от организаторов: отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лунинецкого райисполкома, Лунинецкого районного объединения профсоюзов, Лунинецкой районной организации РОО «Белая Русь» Лунинецкого районного комитета ОО «БРСМ».
ПРИМЕЧАНИЕ: по организационным вопросам обращаться по телефонам: 2-40-85, 2-05-68 (ГУК «Лунинецкий районный организационно-методический центр»).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram